Saae promove campanha de doação de sangue à Santa Casa

Crédito: Divulgação

Para lembrar a importância da doação de sangue, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae) realizou nesta sexta-feira, 14, ‘Dia Mundial do Doador de Sangue’, um reforço para o Banco de Sangue da Santa Casa com a participação de diversos colaboradores da autarquia que foram, de forma espontânea e voluntária, até o hospital praticar o gesto de solidariedade que ajuda a salvar muitas vidas.

A campanha foi uma iniciativa do Setor de Comunicação Institucional do Saae, que fez uma divulgação interna para chamar a atenção dos funcionários sobre a possibilidade dessa ajuda. “Nossa ideia foi unir esforços para aumentar o estoque do Banco da Santa Casa. Afinal, é nosso hospital e o apoio está ao alcance de todos. Sabemos que toda a doação de sangue é muito importante. E a participação do Saae não acontecerá apenas com os agendamentos de doações nesta data específica, mas eles ocorrerão, também, nos próximos dias”, disse Juliana Albuquerque de Camargo Ferreira, chefe do setor.

BAIXO NÚMERO DE DOADORES - Menos de 2% da população brasileira doa sangue regularmente, de acordo com dados do Ministério da Saúde. O índice está dentro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que varia de 1 a 3%. Ainda assim, não é suficiente para atender a demanda do país. A campanha do Governo Federal para o ‘Junho Vermelho’ mira justamente nesse problema, com o lema ‘Quando você doa sangue ajuda a salvar muitas vidas, doe sangue regularmente’. O mês é celebrado globalmente com ações para difundir e ampliar as doações no mundo todo.

QUEM PODE DOAR? Para doar é preciso atender a alguns requisitos básicos: estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar, no mínimo, 50kg. No dia anterior, é necessário descanso e boa alimentação. Além disso, a frequência das doações também é controlada, para homens é estabelecido um intervalo de 60 dias entre uma doação e outra; para mulheres o prazo é de 90 dias.

O presidente do Saae, Engenheiro Mariel Olmo, agradeceu a iniciativa do Setor de Comunicação Institucional da autarquia e, principalmente, a todos os servidores que entenderam e atenderam a causa. “Mais um motivo de alegria e orgulho dessa nova ação praticada por nosso time de funcionários, desta vez com uma marca genuína de solidariedade e amor ao próximo. Sabemos que nossa parcela de contribuição é singela, do ponto de vista quantitativo, diante da demanda reprimida no Banco de Sangue da Santa Casa. Mas ela é grandiosa demais do ponto de vista do olhar para e pelo outro. Meu obrigado e meu parabéns a todos os envolvidos”.

