Saae divulga local e horários das provas de concurso

O Centro Universitário Central Paulista – Unicep, localizado na Rua Miguel Petroni, 5.111, no Jardim Centenário, será o único local onde serão aplicadas as provas do concurso público do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae) que será realizado no próximo domingo, 20/10. Os candidatos da opção I prestarão o exame no período da manhã e os candidatos da opção II no período da tarde. Pela manhã, os portões fecharão às 9h. Já à tarde, às 14h.

MANHÃ/CARGOS OPÇÃO I – Auxiliar de Manutenção Geral, Controlador Externo de Abastecimento, Encanador, Motorista, Assistente Administrativo, Fiscal Ambiental, Fiscal Leiturista, Técnico em Informática, Técnico em Eletrônica, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Mecânica, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Química e Operador de ETE.

TARDE/CARGOS OPÇÃO II – Eletricista de Manutenção, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Aferidor de Hidrômetro, Fiscal de Instalações Hidráulicas, Operador de Automação, Operador de ETA, Analista Jurídico, Analista de Sistemas, Assistente Social, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Mecânico e Jornalista.

O salários para as 36 vagas nas 28 funções, nos quatro níveis de escolaridade (fundamental completo, médio, médio técnico e superior) variam de R$ 2.546,00 a R$ 8.881,00. Conforme o edital, é recomendado que os candidatos cheguem ao local da prova com 30 minutos antes do horário estipulado para o fechamento dos portões, além de observar o item 5.5 do edital que fala especificamente sobre a realização da prova, que terá duração máxima de três horas, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta, bem como a realização da prova discursiva, específica para os candidatos ao emprego de jornalista.

A consulta dos locais de prova deve ser feita exclusivamente no site da empresa MSCONCURSOS: www.msconcursos.com.br. Dúvidas podem ser esclarecidas das 9h30 às 12h30, e das 14h às 18h (horário de Brasília), através do telefone (67) 3253-6683, ou pelo e-mail faleconosco@msconcursos.com.br

