SAAE conclui obra na região do Kartódromo, mas mau cheiro só deve ir embora após chuva considerável

Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informa que a obra de substituição de 1.083 metros em tubo de polietileno de alta densidade, PEAD corrugado de dupla parede, com diâmetro de 800 milímetros do Interceptor de Esgoto na margem esquerda do Córrego Monjolinho, no trecho entre a alça de acesso da Rodovia Washington Luís e a Rua Alameda dos Heliotrópios, no bairro Cidade Jardim, que teve início em março deste ano, e com previsão de término de quatro meses, foi concluída no último dia 17/06.

O objetivo do investimento, de R$ 1,2 milhão, é a redução dos constantes vazamentos de esgoto e do lançamento da carga poluidora no Córrego Monjolinho, além do aumento da capacidade de condução dos efluentes.

“Trata-se de uma intervenção importante no setor de saneamento de São Carlos. Sabemos do transtorno que o mau cheiro tem causado aos moradores e frequentadores das áreas de lazer próximas a estes locais (como a praça do Kartódromo, por exemplo) mas ele é temporário. Dependemos, agora, da ajuda de uma chuva considerável para literalmente ‘lavar o Monjolinho’ para que o odor não seja mais sentido, principalmente em dias de calor intenso e, por fim, tenhamos uma obra que garantirá mais qualidade de vida à população e preservação do meio-ambiente”, disse o Engenheiro Mariel Olmo, presidente do SAAE.

Leia Também