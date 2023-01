Rumo finaliza as obras no Córrego do Monjolinho

A concessionária Rumo informa nesta sexta-feira (20/01), que concluiu as obras necessárias para restituição da vazão do Córrego do Monjolinho, após o deslizamento ocorrido no dia 28 de dezembro, ocasionado pelas fortes chuvas que caíram em São Carlos. No momento, ainda são executadas atividades de acabamento na área, mas sem prejuízo à vazão do córrego, tampouco à circulação ferroviária.

Assim, com o término das obras no trecho ferroviário da Malha Paulista, em São Carlos, a empresa restabelece a segurança da população e retoma suas operações de transporte ferroviário.

Com as condições climáticas favoráveis nas últimas 24 horas, a empresa avançou em diversas frentes e conseguiu concluir os serviços antes do previsto.

A Rumo segue evoluindo no projeto para obras de ampliação da capacidade de vazão do Córrego do Monjolinho.

Leia Também