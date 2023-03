Roselei Françoso participa de palestras promovidas pelo CPP sobre financiamento e desafios da educação

Crédito: divulgação

Gestores municipais, profissionais da área de Educação, secretários de Educação e professores de São Carlos e região participaram nesta segunda-feira (13/03) das palestras: “Financiamento da Educação no Brasil” e “Desafios e Perspectivas da Educação no Brasil”.

O evento foi realizado no auditório do Teatro do Colégio La Salle, pelo Centro do Professorado Paulista (CPP), por meio do sociólogo Cesar Callegari, consultor educacional da entidade, presidente do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada (IBSA) e contou com o apoio da Prefeitura de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Educação/CeFPE (Centro de Formação dos Profissionais da Educação).

O secretário de Educação de São Carlos, Roselei Françoso, participou das palestras juntamente com dirigentes educacionais de

Gavião Peixoto, Itirapina, Ibaté, Rio Claro, além de conselheiros do CAE (Conselho de Alimentação Escolar), CME (Conselho Municipal de Educação) e o CACS-Fundeb (Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb)

Na palestra “Financiamento da Educação no Brasil”, Callegari falou para gestores da Educação na região sobre a obtenção e o gerenciamento de recursos destinados à área, entre eles o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).

Já a segunda palestra abordou temas de interesse do magistério e da Educação, entre eles as expectativas com a mudança de orientação com o novo governo.

O vereador Azuaite Martins de França, professor, 2º vice-presidente do CPP e diretor da sede regional de São Carlos enfatizou que "o CPP promoverá, além dos encontros com gestores e conselheiros para analisar e debater os dados do Fundeb, encontros específicos com professores para tratar das novas perspectivas da Educação e a organização de uma pauta de lutas. Além dos encontros já realizados em Barretos e São Carlos, outros serão organizados, para todo o estado de São Paulo”, anunciou.

O secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, ressaltou a importância da parceria do CPP com a SME e lembrou que a palestra sobre o Financiamento da Educação no Brasil é um movimento importante de esclarecimentos e debates sobre a distribuição dos recursos públicos para a Educação.

“Quero agradecer a parceria com o CPP para a realização de palestras, o apoio da Diretoria Regional de Ensino sempre nossa parceira e dizer que essa é uma de muitas palestras que ainda serão realizadas para debatermos vários temas ligados à área de Educação, com o objetivo de contribuir para a orientação, formação e troca de experiências entre os dirigentes educacionais em especial os gestores, técnicos e professores da SME”, frisou.

Leia Também