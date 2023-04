Restaurantes populares do São Carlos VIII e Antenor Garcia voltam a oferecer refeição presencial

Restaurante popular - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento reabriu nesta quarta-feira (05/04) duas das três unidades do Restaurante Popular do município para a população ter acesso interno e fazer as refeições presencialmente.

Foram reabertas as unidades do bairro São Carlos VIII para almoço e a do Antenor Garcia para o jantar. A unidade do Cidade Aracy que também oferece o jantar por R$ 1,00, por enquanto, permanece entregando os marmitex em virtude das adequações do prédio.

Diariamente são servidas 600 refeições por unidade pelo preço de R$ 1,00 com gratuidade para idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência e crianças até 5 anos.

O programa Restaurante Popular existe há mais de 10 anos em São Carlos e desde o início teve como dinâmica a alimentação presencial no interior dos restaurantes com acesso as pistas frias e quentes e as frutas, salada e sucos.

“Em razão da pandemia foi necessário implantarmos a metodologia de distanciamento social que nos obrigou a não permitir o acesso dos munícipes no interior dos restaurantes e passaram a receber marmitex na porta. Como já superamos o momento de pandemia, estamos reabrindo duas das três unidades para que as pessoas possam se alimentarem dentro da unidade”, informou o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Paraná Filho.

Além da comodidade para os munícipes em um ambiente onde possam escolher uma quantidade maior de alimentos de acordo com a sua preferência, a reabertura traz economia para o município porque haverá redução de demanda ao se considerar que na forma de marmitex cada munícipe leva duas unidades e presencialmente cada um faz uma refeição única.

“A economia vai permitir que a Prefeitura ainda em 2023 inaugure uma nova unidade de Restaurante Popular no bairro Santa Angelina. Já estamos programados, existe licitação e serviço de transporte adequados e em breve vamos ter a quarta unidade do Restaurante Popular na cidade, ” anunciou o secretário Paraná Filho.

