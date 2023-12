Restaurante Bom Prato estará aberto no Natal e Ano Novo; confira o cardápio

Crédito: Reprodução

O Governo de SP, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, anuncia que os restaurantes Bom Prato estarão abertos para as festas de final de ano. É a primeira vez que as unidades funcionarão no dia de Natal (25/12) e dia de Ano Novo (01/01/24) -- historicamente, abriam apenas nas vésperas. Os cardápios contarão com pratos típicos como pernil colorido, farofa festiva, peixe ao leite de coco, arroz com passas, farofa de banana, salpicão e mini panetone.

Para essa ação, o Governo de SP investiu R$ 4,3 milhões, dobrando o subsídio por refeição, passando de R$ 7,10 (dias normais) para R$14,20 nesses dias de festas.

“O Natal e Ano Novo são datas importantes, mas infelizmente muitas pessoas não terão condições de preparar um almoço especial, e centenas estarão sozinhas. Pensando na população em vulnerabilidade social, os restaurantes Bom Prato abrirão suas portas e receberão seus frequentadores com um almoço digno, saudável e saboroso”, disse o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento.

Funcionamento do Bom Prato nos feriados de Natal e Ano Novo:

DATAS UNIDADES REFEIÇÃO E HORÁRIO 24/12 Todos os 73 restaurantes fixos Almoço especial de véspera de Natal – 12h às 15h 25/12 Todos os 73 restaurantes fixos Almoço especial de Natal – 12h às 15h 31/12 Todos os 73 restaurantes fixos Almoço especial de véspera de Ano Novo – 12h às 15h 01/01/24 Todos os 73 restaurantes fixos Almoço especial de Ano Novo – 12h às

