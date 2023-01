Representantes da prefeitura de Lençóis Paulista conhecem tecnologia E-Noé

Se a parceria for concretizada, Lençóis Paulista será a mais nova cidade brasileira a contar com o dispositivo, já instalado em São Carlos - Crédito: Divulgação

Representantes da prefeitura de Lençóis Paulista, interior de SP, participaram nesta quinta-feira (19) de uma reunião sediada no Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI) para conhecerem uma tecnologia apoiada pelo Centro e que foi desenvolvida para auxiliar os municípios no enfrentamento de enchentes, principalmente alertando a população sobre os riscos das inundações.

Batizado E-Noé, o sistema é composto por uma rede de sensores submersos que monitoram o nível de rios e córregos urbanos, gerando imagens e informações que são enviadas por sinal de celular para uma infraestrutura em nuvem, onde podem ser acessadas pela Defesa Civil do município ou diretamente pela população, por meio de aplicativos, por exemplo.

O responsável pela tecnologia é o pesquisador do CeMEAI e professor do ICMC/USP- São Carlos, Jó Ueyama, que coordenou a reunião onde participaram outros pesquisadores, representantes da Agência USP de Inovação, a Engenheira da Defesa Civil de Lençóis Paulista, Edna Leal e os Secretários Municipais Emanuel Cerutti e Anderson Buratto.

“O interesse de mais uma prefeitura conhecer a tecnologia nos deixa muito satisfeitos e faremos o que for preciso para encontrar a melhor solução para licenciar a tecnologia para a cidade”, comentou Ueyama.

Se a parceria for concretizada, Lençóis Paulista será a mais nova cidade brasileira a contar com o dispositivo, já instalado em Rio do Sul, Santa Catarina, e em São Carlos, São Paulo. O projeto está em fase de implantação também em Rio Branco, capital do Acre.

Durante o encontro, os pesquisadores entenderam os problemas enfrentados pelo município, discutiram as primeiras soluções viáveis e marcaram uma visita técnica que ocorrerá ainda no fim de janeiro deste ano.

“Esse primeiro encontro nos trouxe uma expectativa muito boa sobre as possíveis contribuições da tecnologia e o alerta de inundações. Vamos aguardar a visita da equipe no município para darmos sequência às tratativas para implantação do sistema. É muito importante construir essas pontes entre poder público e universidades para viabilizar parcerias que tragam benefícios para a população”, disse Emanuel Serutti, Secretário de Obras e Infraestrutura de Lençóis Paulista.

