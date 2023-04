Réplica do sepulcro de Jesus é inaugurado no Santuário da Babilônia

Crédito: Divulgação

No último final de semana, mais precisamente no Domingo de Páscoa, o Santuário Aparecidinha da Babilônia, como é carinhosamente conhecido, celebrou a inauguração de mais um belo espaço de oração, em um dos extremos do recinto, no chamado "morro da Babilônia", pelo qual está o ponto final da via sacra interna.

O local sempre foi ponto de encontro para os que gostam de ver o belo Santuário a distância e é um mirante.

Depois de muito trabalho, e um sonho antigo, o Santuário concretizou mais esse projeto, idealizado pelo Padre Everton Luchesi (Reitor) e executado pelos grandes colaboradores José Tadeu e Anderson Morceli. "A expectativa foi superada e ainda acredito muito que esse lugar atrairá muitas crianças e famílias para uma catequese a céu aberto. O próprio local já traz uma espiritualidade própria”.

“Louvado seja Deus por mais essa graça", disse o padre Everton. Vale lembrar que o acesso ao local pode ser pela trilha ecológico, como também pela estrada externa, às margens da propriedade.

