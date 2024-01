Quinta-feira começa com céu parcialmente nublado e pode chover a qualquer momento

Tempo nublado - Crédito: Free Pik

Quinta-feira (11/01/24)



O dia começa com céu claro a parcialmente nublado no estado de São Paulo e decorrer da tarde a nebulosidade aumenta partir do sul e oeste do estado, com formação de áreas de chuvas com trovoadas isoladas, devido à aproximação e chegada de uma nova frente fria, que desloca-se pelo estado entre a noite e inicio da sexta-feira. Temperaturas entrarão em leve declínio.

Sexta-feira (12/01/24) e Sábado (13/01/24)



Frente fria desloca-se pelo litoral do estado de São Paulo e no decorrer do sábado chega ao Rio de Janeiro. Contudo, sua proximidade ainda causa chuvas isoladas com trovoadas, principalmente no norte e leste do estado paulista. Temperaturas em elevação.

