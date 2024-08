Queimada atinge área de mata e assusta moradores no Banco da Terra

Queimada chegou perto de pesque-pague - Crédito: Whatsapp SCA

Um incêndio em uma área de mata próxima ao Banco da Terra, região Jardim Embaré, assustou as pessoas que estavam nas proximidades. As chamas, impulsionadas pelo tempo seco e ventos fortes, se alastraram rapidamente pela vegetação, chegando perto de pesque-pague localizado nas proximidades.

A ocorrência ocorre em um momento de extrema preocupação com o risco de incêndios em todo o estado de São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil emitiu um alerta vermelho para praticamente todas as regiões paulistas, indicando o mais alto grau de risco de incêndio. O mapa de risco, divulgado nesta quinta-feira (15), mostra um aumento significativo das áreas em alerta máximo, com a previsão de temperaturas elevadas e umidade do ar extremamente baixa até a próxima terça-feira (20).

A nova onda de calor, combinada com a vegetação seca, cria condições ideais para a rápida propagação das chamas, colocando em risco tanto o meio ambiente quanto a população. As autoridades recomendam redobrada atenção e cautela, evitando qualquer tipo de queimada e acionando imediatamente o Corpo de Bombeiros em caso de emergência.

