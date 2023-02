Professores da USP São Carlos discutem ChatGPT

Crédito: Divulgação

Quem ainda não ouviu falar do ChatGPT neste início de 2023 é porque estava completamente desconectado das notícias que circulam pelos veículos de comunicação e pelas redes sociais ao redor do mundo. A nova ferramenta de inteligência artificial vem ganhando cada vez mais destaque nas manchetes e já agita o debate entre os especialistas da área com muitas perguntas ainda sem respostas: o ChatGPT é realmente uma grande revolução tecnológica que terá um grande impacto em nossa sociedade ou só estamos vivendo mais uma onda hype, ou seja, há uma dose exagerada de excitação sobre suas reais potencialidades?

Para responder questões como essa, um evento online gratuito acontece no próximo sábado, 11 de fevereiro, reunindo três professores do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos: Fernando Osório, Seiji Isotnai e Thiago Pardo. A mediação ficará por conta da professora Solange Rezende, vice-coordenadora do MBA em Inteligência Artificial e Big Data, uma especialização oferecida pelo ICMC na modalidade de educação a distância.

“O ChatGPT vem sendo considerado uma revolução na inteligência artificial, capaz de responder, de modo claro e coeso, às mais variadas questões e solicitações realizadas para esse robô, que é um assistente conversacional. De um modo geral, as pessoas estão maravilhadas com essa espécie de ‘oráculo mágico’. Porém, muitos pesquisadores renomados da área têm alertado, insistentemente, que devemos discutir mais sobre as limitações, os problemas e os riscos de um uso inadequado dessa ferramenta”, explica o professor Fernando Osório.

O professor Thiago Pardo concorda que, diante da repercussão do ChatGPT e de todo o alvoroço em seu entorno, faz-se necessário colocar o tema em perspectiva: “Para além de todo entusiasmo, vou apresentar brevemente as origens desse sistema e os desafios e problemas de inteligência artificial que ele evidencia, assim como trazer uma visão pessoal sobre seu uso no processo de ensino-aprendizagem.”

É exatamente sobre os impactos do ChatGPT na área de ensino e aprendizagem que o professor Seiji Isotani falará: “Em particular, vamos discutir como essa ferramenta e outras tecnologias têm gerado preocupação e apreensão por parte da comunidade de educação, principalmente em relação ao processo de avaliação e classificação de alunos”.

O evento online faz parte do ciclo de palestras da disciplina Tendências e Mercado em Inteligência Artificial e Big Data, que debate temáticas atuais com o propósito de contribuir com a capacitação dos profissionais que cursam o MBA em Inteligência Artificial e Big Data do ICMC.

IMPACTOS NO MERCADO

Recentemente, a empresa OpenAI, responsável pelo ChatGPT, recebeu um aporte financeiro bilionário da Microsoft. Para o professor Thiago Pardo, um investimento dessa ordem pode marcar o início de uma nova fase para o desenvolvimento da área. “Com a entrada da Microsoft em um filão de mercado tão em alta como esse, gera-se um novo movimento, pois, além da tecnologia poder avançar com o investimento de somas vultosas de dinheiro, estimula-se a competição no setor”, diz o professor.

Ele explica que a inteligência artificial já está no mercado há tempos: “Pensando apenas no processamento linguístico, há produtos tão populares e corriqueiros que, às vezes, as pessoas se esquecem que são advindos dessa tecnologia, como os corretores ortográficos, revisores gramaticais e tradutores automáticos”.

Para Pardo, a consequência mais direta do surgimento de ferramentas como o ChatGPT é a maior disponibilidade de mecanismos de inteligência artificial para a população em geral e sua naturalização. “Logicamente, com isso, também deve vir à tona com mais força as discussões sobre os limites do que a inteligência artificial pode e deve fazer e as questões éticas relacionadas, que geram bastante preocupação nos pesquisadores atualmente”, pondera.

Os efeitos negativos dessa tecnologia e de seu maior uso já têm sido divulgados e debatidos. Entre eles, existe a preocupação de que os alunos possam usar o sistema para produzir respostas e redações automaticamente, sem terem de fato aprendido o conteúdo esperado. Há, ainda, o risco de um aumento na produção de desinformação e de conteúdos inapropriados, já que o ChatGPT e sistemas desse tipo não têm real entendimento do conteúdo que geram e não fazem checagem de informação.

Por outro lado, entre os efeitos positivos mais claros do ChatGPT está a possibilidade de aumentar a produtividade dos profissionais no dia a dia, pois podem ser facilitadas tarefas como buscar e entender um conceito técnico, descobrir ou resumir alguma história de interesse, escrever programas de computador, redigir ofícios e cartas de trabalho e buscar recomendações.

SOBRE O MBA

O MBA em Inteligência Artificial e Big Data é um curso de especialização a distância com um total de 400 horas, que começou em julho de 2021 e já formou 122 especialistas. Atualmente, 177 pós-graduandos estão cursando o MBA.

“O mercado apresenta uma demanda cada vez maior por profissionais com conhecimento em inteligência artificial e big data. Nos últimos 4 anos, o crescimento das contratações de especialistas nessas áreas foi de 74% ao ano. E no Brasil o mercado está ainda mais carente desses profissionais com boas habilidades para lidar com dados”, destaca a professora Solange Rezende.

Uma iniciativa do Departamento de Ciências de Computação do ICMC, o MBA tem como foco a capacitação de profissionais para tratar e analisar dados, transformando-os em informações e conhecimento relevantes. A proposta também prevê incentivar a formação de lideranças que possam desenvolver projetos em diversas áreas, visando à assimilação do conhecimento extraído dos dados e de tecnologias recentes para apoiar a tomada de decisões.

Aqueles que querem ampliar os conhecimentos, já possuem interesse ou atuam na área de inteligência artificial e big data devem ficar atentos porque as inscrições para a terceira turma do MBA serão abertas a partir de 1 de março. Quem deseja obter informações adicionais bem como receber benefícios exclusivos, basta ingressar em um grupo do WhatsApp por meio deste link: https://chat.whatsapp.com/BTQ59V58yAyAcmamXILOha.

