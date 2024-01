Procon São Carlos multa CPFL em quase R$ 13 milhões por demora no atendimento

SIGA O SCA NO

Diretor do Procon, André Di Salvo - Crédito: arquivo pessoal

O Procon São Carlos multou a CPFL em R$ 12.793.962,68 por demora no atendimento à população. A infração é a máxima prevista pelo Código de Defesa do Consumidor, calculada proporcionalmente ao faturamento da empresa.

A multa foi aplicada após fiscais do Procon constatarem que havia muitas pessoas aguardando atendimento no posto de atendimento presencial da CPFL, em São Carlos. Algumas delas estavam esperando há horas, quando o tempo de espera máximo permitido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é de 30 minutos.

O diretor do Procon, André Di Salvo, destacou que os consumidores devem ser aliados do órgão na questão da demora nas filas. “É preciso denunciar essas práticas que desrespeitam os direitos dos cidadãos, pois, desta forma, as empresas vão se ver forçadas a aprimorar seu atendimento”, afirmou.

Di Salvo orientou os consumidores sobre como proceder nestes casos de demora para atendimento. “É de fundamental importância que os consumidores guardem a senha, pois nela fica registrado eletronicamente o horário de entrada na agência ou posto de atendimento, servindo como prova da demora no atendimento. Os consumidores devem entrar em contato com o Procon quando ainda estiverem dentro da agência ou posto de atendimento, de modo que nossa equipe de fiscalização possa se dirigir, imediatamente, ao local para apuração das denúncias”, finalizou.

As denúncias ao Procon podem ser feitas pelo telefone e WhatsApp 3419-4510, pelo site procon.saocarlos.sp.gov.br ou pessoalmente na Rua Rui Barbosa, 1190 – Centro.

