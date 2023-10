Procon realiza pesquisa de preços para o Dia das Crianças

Push Pop It brinquedo é 'febre' entre as crianças e auxilia no desenvolvimento Crédito Freepik -

O Procon São Carlos realizou uma pesquisa de preços para orientar os consumidores sobre as compras para o Dia das Crianças que será comemorado na próxima quinta-feira, dia 12 de outubro. Entre os produtos pesquisados pelo Procon, estão brinquedos tradicionalmente mais vendidos no dia das crianças e os brinquedos que incentivam a criatividade da criança, possibilitando a realização de atividades em grupo.

Segundo a pesquisa do Procon, dependendo do brinquedo a variação de preço pode chegar a 85%, uma massa de modelar, por exemplo, foi encontrada com menor preço de R$ 99,99 e maior preço de R$ 184,99.

O diretor do Procon São Carlos, André Di Salvo, reforçou a importância da pesquisa de preços antes de comprar os presentes do Dia das Crianças para economizar e evitar gastos excessivos que possam impactar a renda mensal. Di Salvo alerta ainda sobre a invasão de produtos de procedência duvidosa no mercado, e sobre a importância de verificar a presença do selo do Inmetro nos brinquedos, que indica que o produto foi fabricado e comercializado de acordo com as normas técnicas, além de reforçar a exigência da nota fiscal para que as garantias sejam respeitadas.

“É preciso, além de verificar o produto, observar também a política de troca do estabelecimento. O consumidor pode e deve entrar em contato com o Procon São Carlos, caso haja algum abuso relacionado a seus direitos", informou André Di Salvo.

Outra sugestão do Procon é estimular a doação de um brinquedo antigo toda vez que a criança ganhar um novo, comprar produtos de acordo com a faixa etária recomendada e adquirir produtos que estimulem a socialização e a criatividade. Outras informações podem ser obtidas pelo atendimento telefônico do Procon São Carlos através do telefone (16) 3419-4510, de segunda à sexta feira das 9h às 15h30.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também