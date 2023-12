Procon multa CPFL por demora no atendimento

André Di Salvo, diretor do PROCON -

O PROCON São Carlos autuou nesta terça-feira (19), a CPFL devido à demora no atendimento à população. De acordo com o Diretor do PROCON, André Di Salvo, após o recebimento de diversas denúncias, fiscais foram até o posto de atendimento presencial da CPFL e constataram que havia vinte e cinco pessoas no local, das quais, algumas estavam aguardando atendimento há aproximadamente duas horas. Di Salvo explica que segundo a ANEEL, o tempo de espera para atendimento no posto de atendimento presencial é de até 30 (trinta) minutos.

“Os consumidores devem ser aliados do Procon na questão da demora nas filas. É preciso denunciar essas práticas que desrespeitam os direitos dos cidadãos. Pois somente desta forma, as empresas vão se ver forçadas a aprimorar seu atendimento”, destacou André Di Salvo, diretor do Procon São Carlos.

O diretor do Procon, André Di Salvo, orientou os consumidores de São Carlos sobre como proceder nesses casos de demora no atendimento. “É de fundamental importâncias que os consumidores guardem a senha, pois nela fica registrado eletronicamente o horário de entrada na agência ou posto de atendimento, servindo como prova da demora no atendimento. Os consumidores devem entrar em contato com o Procon quando ainda estiver dentro da agência ou posto de atendimento, de modo que nossa equipe de fiscalização possa se dirigir, imediatamente, ao local para apuração das denúncias. ”

DENÚNCIAS

Telefone/WhatsApp: 16 3419-4510

Site: procon.saocarlos.sp.gov.br

Pessoalmente na sede: Rua Rui Barbosa, 1190

