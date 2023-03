Presidente do SAAE visita laboratórios em semana de nova avaliação do Inmetro

Crédito: divulgação

O presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos – SAAE, Engenheiro Mariel Olmo, e o chefe de gabinete da autarquia, José Augusto Santana, fizeram na última sexta-feira (10/03) uma visita de reconhecimento nos laboratórios justamente na semana em que o órgão passou por mais uma avaliação positiva do Inmetro. Na ocasião, foram recebidos pela equipe formada pelos seguintes profissionais: Leila Patrizzi, gerente de Operações de Tratamento de Água e Esgoto; Renata Custódio, supervisora de Serviços; Mônica Cristina de Assis Abílio, coodenadora de Qualidade e Química; e Senivaldo de Paula Franco Júnior e Eliane Barbosa, técnicos em Química.

Os laboratórios do SAAE São Carlos são acreditados segundo os requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025-17. Esta norma apresenta os requisitos gerais para garantir a competência de laboratórios de ensaio e confere reconhecimento e acreditação às análises realizadas. A ISO 17025 tem como princípio a padronização do processo analítico e a melhoria contínua do sistema, visando sempre a maior eficiência.

Para isso, é exigida a implantação de procedimentos que garantam a qualidade dos resultados apresentados, como a constante calibração dos instrumentos de análise por empresas pertencentes a Rede Brasileira de Calibração (RBC), a verificação com materiais de referência certificados com rastreabilidade comprovada e o aprimoramento contínuo dos analistas. Anualmente são feitas Auditorias Internas. Além disso, o Inmetro

também avalia como está o andamento do Sistema de Gestão da Qualidade, sempre visando à melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade.

COMPETÊNCIA RECONHECIDA - Lúcia Alves e Silva, avaliadora da Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro explica a razão desse trabalho contínuo. “A acreditação é o reconhecimento formal da competência de um laboratório. Por isso, a necessidade de uma avaliação de tempos em tempos para verificar se mantém a competência técnica, e o símbolo de acreditação que o laboratório pode colocar nos relatórios que emite são reconhecidos em nível internacional”.

Durante o processo de implantação da ISO 17025 os laboratórios passaram por profundas modificações, tanto estruturais como em seu funcionamento: diversos registros e verificações foram implantados e vários procedimentos de controle implementados na rotina de trabalho, possibilitando o rastreamento de desvios do padrão e fazendo com que o procedimento de correção de falhas se tornasse cada vez mais dinâmico. Tais mudanças levaram o nível do laboratório cada vez mais próximo da excelência.

CONTROLE E QUALIDADE - Com o objetivo de atender os princípios da norma e obter a acreditação, todos os equipamentos e vidrarias utilizados nos laboratórios de controle de qualidade do SAAE são calibrados por laboratórios credenciados na Rede Brasileira de Calibração. São utilizados reagentes e padrões com certificados de rastreabilidade e toda a metodologia é normalizada, diminuindo a incerteza relacionada às medições e garantindo a exatidão dos resultados fornecidos. Todo o pessoal técnico é treinado e continuamente avaliado por ensaios de proficiência.

O presidente do SAAE, Engenheiro Mariel Olmo, ficou bem entusiasmado durante o encontro com os profissionais. “Agradeço e parabenizo essa equipe fantástica de servidores pela qualidade do serviço que todos prestam ao SAAE e à população de São Carlos. Essa competência garante que todos nós, usuários do sistema, tenhamos garantia de excelência provada e comprovada”.

