Presidente do CNPq faz palestra na USP São Carlos

Galvão será o palestrante do primeiro colóquio que o IFSC/USP fará este ano - Crédito: Divulgação

O Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) recebe no próximo dia 24 deste mês, às 10h30, no Auditório Professor Sérgio Mascarenhas”, o recém-empossado presidente do CNPq, Professor Ricardo Galvão.

Em sua visita ao Campus USP de São Carlos, Galvão será o palestrante do primeiro colóquio que o IFSC/USP fará este ano, subordinado ao tema “O papel do CNPq no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia”, onde serão apresentadas, com detalhes, as ações e programas do CNPq, o histórico de sua contribuição nos últimos anos, bem como o recente aumento no valor da bolsas e perspectivas futuras.

Este colóquio terá transmissão ao vivo pelo Canal Youtube do IFSC/USP - https://www.youtube.com/@IFSCUSP1/live

Leia Também