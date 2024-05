Prêmio Gutierrez de melhor tese em matemática recebe inscrições até dia 31 de maio

A pesquisadora Emily Quesada-Herrera foi a primeira mulher a conquistar o Prêmio Gutierrez de Melhor Tese em Matemática - Crédito: Divulgação

Estão abertas, até dia 31 de maio, as inscrições para o Prêmio Professor Carlos Teobaldo Gutierrez Vidalon 2024. A iniciativa reconhece a melhor tese de doutorado na área de matemática defendida no Brasil no ano anterior.

Organizada pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, em parceria com a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), a premiação concede R$ 3 mil ao vencedor. A cerimônia de premiação será realizada no dia 23 de setembro, às 14 horas, no auditório Fernão Stella Rodrigues Germano do ICMC.

Para se inscrever, é preciso preencher o formulário eletrônico por meio deste link: https://icmc.usp.br/e/b65da. No ano passado, a vencedora do Prêmio Gutierrez foi Emily Quesada-Herrera por sua tese On uncertainty principles, Fourier optimization and the Riemann zeta-function, em que foi orientada pelo professor Emanuel Carneiro, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

Sobre o Prêmio

O Prêmio Gutierrez foi criado para homenagear o pesquisador peruano Carlos Teobaldo Gutierrez Vidalon (1944-2008). O objetivo é reconhecer a melhor tese defendida e aprovada na área de matemática no Brasil, no ano anterior ao ano da premiação, considerando os quesitos originalidade e qualidade.

Gutierrez chegou ao Brasil em 1969 para estudar no IMPA, onde se titulou mestre e doutor em matemática. Nessa instituição, na qual trabalhou até 1999, começou como professor assistente e chegou à posição de titular. Durante o período, visitou vários importantes centros em matemática como a University of California, em Berkeley, e o California Institute of Technology.

Após deixar o IMPA, ele atuou como professor titular no ICMC, contribuindo com a fundação e organização do grupo de pesquisa em sistemas dinâmicos. Em sua carreira, publicou mais de 70 artigos, orientou sete alunos de doutorado e 20 de mestrado.

