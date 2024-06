Prefeitura vai investir R$ 12,6 milhões na troca do pavimento dos corredores de ônibus

Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, inicia nesta sexta-feira (21/06), as obras de troca do pavimento dos corredores de ônibus na área central da cidade. Um investimento de R$ 12.625.962,23 que visa adequar o pavimento ao tráfego pesado dos ônibus que fazem o transporte coletivo da cidade.

As obras terão início pela avenida Bruno Ruggiero Filho no trecho próximo na rotatória do shopping, que devido a declividade há a necessidade de um pavimento rígido. Na segunda-feira (24/6), os serviços também começam na rua Dona Alexandrina, trechos entre as ruas XV de Novembro e 7 de Setembro; entre as ruas Conde do Pinhal e Jesuíno de Arruda, com grande tráfego de ônibus. Nestes trechos serão 2.579 metros de corredores de ônibus reforçados.

Será executado no total, entre pavimento rígido e semirrígido, a troca de aproximadamente 34 mil metros quadrados, incluindo também a avenida São Carlos, trechos entre as ruas Bento Carlos e 28 de Setembro; rua Eugênio de Andrade Egas até a rua Cesar Ricome que apresenta pavimento deteriorado e recebe, além dos ônibus do transporte coletivo, os de transporte municipal e interestadual que acessam o Terminal Rodoviário da cidade, além do trecho da rua Bento Carlos entre a rua Episcopal e avenida São Carlos.

“Para realizar essa obra de revitalização dos corredores de ônibus, importante para os usuários do trânsito e transporte coletivo de nossa cidade, a Prefeitura conseguiu recursos junto a Desenvolve São Paulo, agência de fomento do governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico”, ressaltou o secretário municipal de Obras Públicas, Leonardo Lázaro.

O secretário municipal de Transporte e Trânsito, Cesinha Maragno, explicou que a modernização dos corredores de ônibus é uma necessidade devido à grande circulação deste tipo de veículo com carga pesada. “A utilização do pavimento de concreto é a alternativa adequada para os corredores de ônibus da cidade, devido ao custo competitivo, a resistência, alta durabilidade do material e manutenção mínima”, enfatiza.

