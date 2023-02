Prefeitura vai entregar prêmios do Nota Fiscal Legal no dia 23 de fevereiro

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, vai entregar R$ 140 mil em prêmios relativos ao programa “Nota Fiscal Legal” no próximo dia 23 de fevereiro, às 9h, no Paço Municipal.

A Prefeitura realiza sorteios que envolvem premiações de R$ 500, R$ 5 mil e de R$ 50 mil. As pessoas que receberão a premiação agora em fevereiro tiveram seus cupons sorteados considerando os seguintes períodos: setembro a outubro de 2022 e maio a outubro de 2022 (correspondente ao prêmio de R$ 50 mil); dezembro de 2021 a novembro de 2022 (sorteio especial) e novembro a dezembro de 2022 (sorteio normal).

De acordo com Pérola Luccas, diretora do Departamento de Fiscalização e Acompanhamento da Secretaria de Fazenda, os ganhadores devem confirmar a presença no setor de Contabilidade pelo telefone 3362-1045 ou pelo e-mail: contabilidade@saocarlos.sp.gov.br.

A diretora ressaltou, ainda, que no dia da entrega da premiação o sorteado deve apresentar documento oficial de identificação com foto. “Também é muito importante que os participantes do Nota Fiscal Legal atualizem seus cadastros, principalmente o e-mail e telefone celular. O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias da data do sorteio, portanto quem participa precisa ficar atento”, alerta Pérola Luccas.

Para consultar os resultados dos sorteios na página do programa: basta clicar em http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/fazenda-seu-dinheiro/169977-nota-fiscal-legal.html.

Para concorrer aos prêmios fornecidos pela Prefeitura os interessados devem se cadastrar no site www.saocarlos.sp.gov.br, inserir o CPF nas notas fiscais de prestação de serviço e, a partir daí, já está apto a participar do sorteio.

