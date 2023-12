Prefeitura recebe nova viatura para a Patrulha “Maria da Penha”

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, recebeu uma nova viatura para integrar a patrulha “Maria da Penha” da Guarda Municipal. O veículo foi adquirido com emenda parlamentar do ex-deputado federal Coronel Tadeu (R$ 100 mil) e recursos próprios do município (R$ 46.417,33), resultando na aquisição de uma Chevrolet Spin 0km.

Sancionada pelo prefeito Airton Garcia em 2019, a lei que instituiu o Programa “Maria da Penha” em São Carlos (via Lei Municipal nº 19.068, de autoria do vereador licenciado e atual secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Paraná Filho) visa dar assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar por meio da Guarda Municipal, garantindo a efetividade da Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/2006) no município.

Atualmente, a Guarda Municipal faz cerca de 130 intervenções mensais relacionadas à Patrulha “Maria da Penha”, em sua maioria visitas convencionais a mulheres que têm medidas protetivas. No entanto, o dispositivo também atua em caso de denúncias e flagrantes de violência doméstica, além de outras ocorrências. O serviço pode ser acionado diretamente no telefone 153.

O secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini, destacou a relevância da estruturação promovida pela administração municipal a este programa nos últimos anos. “A Guarda Municipal faz diversas atividades no sentido de combater a violência e a patrulha “Maria da Penha” é uma política pública muito importante, que trabalha em conjunto com a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social e outros órgãos. Não tenho dúvidas de que nós já evitamos vários feminicídios com este dispositivo. Mas, mesmo que fosse um só, já teria valido a pena”, comenta Samir.

O comandante da Guarda Municipal, Michael Yabuki, menciona que, com a nova viatura, o município dá andamento ao processo de renovação da frota utilizada pelas forças de segurança. “Esta nova viatura substituirá o veículo que estava em patrulhamento na “Maria da Penha”, mas que também está em boas condições e será repassado ao patrulhamento convencional da Guarda Municipal, auxiliando também em outros serviços de grande valia para a população”, disse Michael.

Netto Donato, secretário municipal de Governo, lembra que as novidades não param por aí. “O Coronel Tadeu foi muito solícito quando houve este pedido de emenda parlamentar, colaborando com a compra de uma viatura para exercer um trabalho muito importante em conjunto com nossos guardas municipais e que cuida da vida dos nossos cidadãos, em especial das mulheres de São Carlos. Além disso, durante a cerimônia de entrega, também tivemos a grata informação de que a Câmara Municipal de São Carlos irá destinar mais R$ 150 mil para compra de mais uma viatura para a Guarda Municipal no início do ano. Isso é coisa boa e é assim que a gente trabalha entre os poderes para benefício da população de São Carlos”, finaliza Netto.

Estiveram presentes na entrega de viatura os secretários municipais de Administração Regional, Walcinyr Bragatto, de Comunicação, Leandro Severo, de Esportes e Cultura, Anderson Ferrares, de Obras Públicas, João Muller, e de Infância e Juventude, Ana Paula Vaz, bem como o presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral, e a vereadora Professora Neusa.

