Prefeitura libera trânsito em trecho da rua Dona Alexandrina

Trânsito em trecho da Alexandrina foi liberado

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) liberou o trânsito de veículos na rua Dona Alexandrina, no trecho da rua Carlos Botelho até ó cruzamento da Rua Conde do Pinhal.

No trecho entre a rua Padre Teixeira e rua 7 de Setembro está sendo liberada somente a faixa de rolamento da esquerda. A liberação total desse trecho ocorrerá na segunda-feira (22/07).

O transporte público fará o itinerário pela rua Major José Inácio, Rua Dom Pedro II até avenida Comendador Alfredo Maffei. Neste sábado (20/07) a SMTT vai interditar o cruzamento da rua Treze de Maio com Dona Alexandrina, com previsão de liberação no mesmo dia no final da tarde.

