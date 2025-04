Curso gratuito da USP São Carlos ensina idosos a usar computadores: inscrições até 19 de abril

O Curso de Informática para Idosos no ICMC ocorrerá hoje sexta-feira, de 25 de abril a 11 de julho (crédito da imagem: Envato) -

Inclusão digital, fortalecimento dos laços afetivos, acesso à informação, independência e participação ativa na sociedade. Esses são alguns dos benefícios do curso Informática para a Terceira Idade , oferecido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP. A iniciativa é voltada para pessoas com 60 anos ou mais, residentes em São Carlos e região, que desejam aprender a usar o computador e a internet em atividades do dia a dia.

Coordenado pelos professores Lucas Pascotti Valem e Kamila Rios , ambos do ICMC, o curso contará com um total de 12 aulas, sempre às sextas-feiras, das 14 às 16 horas. As atividades terão início no dia 25 de abril e se encerrarão em 11 de julho. As aulas ocorrerão na sala G1 da Seção Técnica de Informática da Escola de Engenharia de São Carlos, que têm à disposição computadores.

Iniciativa do Departamento de Ciências de Computação (SCC) , o curso fornece aos participantes noções básicas sobre o uso do computador, estimula o público idoso a navegar com segurança na internet, a criar e gerenciar contas de e-mail e a compreender noções de segurança digital para evitar golpes.

As inscrições devem ser realizadas virtualmente pelo meio do Sistema Apolo até dia 19 de abril neste link: https://icmc.usp.br/e/81d5d . Para facilitar a inscrição dos idosos, os alunos do ICMC estarão disponíveis para auxiliá-los durante toda esta semana: basta ir até o vão da Biblioteca Achille Bassi, na área I do campus da USP São Carlos, no centro da cidade, levando um documento com foto, nos seguintes dias e horários:

Terça-feira, dia 8 de abril: das 16 às 18 horas;

Quarta-feira, dia 9 de abril: das 13 às 16 horas;

Quinta-feira, dia 10 de abril: das 13 às 14 horas;

Sexta-feira, dia 11 de abril: das 13 às 16 horas;

Sexta-feira, dia 18 de abril: das 14 às 15 horas.

Ao todo, serão oferecidas 30 vagas, a serem ocupadas de acordo com a ordem de inscrição, sendo necessário um mínimo de dez pessoas para a realização do curso. Os participantes, que devem ter 60 anos ou mais, precisam residir em São Carlos ou região. Para garantir o certificado de realização do curso, é preciso participar de 75% das atividades.

Segundo o professor Lucas Valem, o curso visa possibilitar a inclusão digital do idoso na sociedade, a fim de que tenham mais passatempos, que consigam se comunicar com seus familiares, muitas vezes em outras localidades, que consumam informações e possam utilizar a internet para tarefas do dia a dia. Quem participar terá o apoio semanal aos alunos do ICMC que serão monitores do curso.

“Ao participarem do curso, os monitores terão a oportunidade de desenvolver habilidades fundamentais, como didática e oratória. A proposta é que cada monitor ministre ao menos parte de uma aula, colocando na prática esses conhecimentos. O acompanhamento dos idosos proporciona uma troca qualitativa, promovendo o aprendizado mútuo e enfatizando a importância dessas pessoas na sociedade”, encerra o docente.

