FEM-CUT/SP realiza plenária em São Carlos para abrir campanha salarial

O presidente da FEM/CUT, Erick Silva, fala durante a plenária: busca de reposição da inflação e aumento real de salários - Crédito: SCA

A Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT (FEM-CUT/SP) realizou, na manhã e tarde desta terça-feira, 8 de abril, em São Carlos, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, no Jardim Santa Felícia, a plenária estatutária de lançamento da campanha salarial visando o acordo coletivo 2026/2026. O objetivo é a reposição da inflação e ganho real para todos os trabalhadores num período de recuperação do sistema industrial e da modernização do sistema de produção, principalmente no setor automobilístico.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, Vanderlei Strano, afirma que a reun9ão foi o ponta pé inicial para a campanha em busca de melhores condições de vida para os trabalhadores. “Vamos iniciar os debates, depois vamos debater pautas de redução de jornada de trabalho sem redução de salários, tem outra de aumento real. Além disso, al nossa indústria está em plena recuperação. Estamos há dois anos seguidos com aumento na produção e esta recuperação deve ser boa para o trabalhador. Vamos, também debater as cláusulas que são tão importantes para os trabalhadores quanto os reajustes salariais”.



Strano está otimista com o início da construção de um novo acordo coletivo. “Só vamos discutir o aumento real. A inflação deverá ser a fechada em 15 de setembro. Nossa data base é setembro e vamos trabalhar muito para fecharmos uma negócio a contento de todas as partes”, destaca.

Segundo ele, o “tarifaço” do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump poderá ajudar ou atrapalhar a economia brasilierai. “Há muitas incertezas. Vai dpehnder muito da luta do nosso povo e também da postura dos empresários diante desta nova realidade global que surge no horizonte.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região, Leandro Soares: “voltamos a ter aumento real nos salários das categorias após o Governo Lula e isso não é coincidência”

Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região, Leandro Soares, os desafios são grandes, mas a força dos trabalhadores faz a diferença. “A Federação sempre faz plenárias estatutárias antes da campanha salarial para elaborar pautas importante para buscar a negociação com as bancadas patronais. Dificuldades sempre nos são impostas, mas voltamos a ter aumento real nos salários das categorias após o Governo Lula e isso não é coincidência. Estamos vivendo um momento de estabilidade econômica e política. O país foi reconstruído e muito do crescimento do Brasil foi impulsionado pelo setor automobilístico”, comenta.

Soares esteve com a comitiva do presidente Lula da Silva no Japão e no Vietnã recentemente. Segundo ele, a experiência na Ásia foi muito importante.

“Conhecer outra cultura é algo inigualável”, resume ele.

Erick Silva, presidente da FEM-CUT/SP, avalia que os debates realizados cumprem o papel importante na construção das pautas para o início da campanha salarial da categoria metalúrgica. “Vivemos um momento importante e vamos lutar para ampliar a luta dos nossos trabalhadores”, destaca ele.

A FEM/CUT abriga os sindicatos dos metalúrgicos do ABC, Bauru, Cajamar, Itaquaquecetuba, Itu, Monte Alto, Matão, Pindamonhangaba, São Carlos, Sorocaba e Taubaté, filiados à FEM, além da Oposição de Limeira.

