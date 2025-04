Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da UFSCar obtém inscrições para mestrado e doutorado

Crédito: Foto ilustrativa/freepik

O Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais (PPGCEM) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas para os cursos de mestrado acadêmico e doutorado, para ingresso no segundo semestre de 2025.

As pessoas interessadas devem fazer a inscrição até as 18 horas do dia 7 de maio, por meio de formulário eletrônico disponível no site do PPGCEM , onde também podem ser obtidas informações fornecidas sobre o processo seletivo. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail processoseletivoppgcem@ufscar.br .

O PPGCEM é um dos programas de mestrado e doutorado pioneiros e mais reconhecidos na área de materiais no Brasil e no exterior. Possui padrão de qualidade mundial, obtendo o conceito máximo em todas as avaliações realizadas pela Capes. Mais informações sobre o Programa estão disponíveis em www.ppgcem.ufscar.br .

