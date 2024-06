Prefeitura instala semáforo em cruzamento na Vila Prado

SIGA O SCA NO

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informa que a partir desta quarta-feira (05/06), entrará em funcionamento o semáforo instalado no cruzamento da Rua Itália com as ruas José Bonifácio e Joaquim Evangelista de Toledo, na região da Vila Prado/Lagoa Serena. Esta mudança viária visa trazer mais segurança aos pedestres e melhorar o fluxo viário daquela região.

A SMTT solicita aos motoristas atenção redobrada e respeito as novas sinalizações do cruzamento. Os Agentes de Trânsito estarão no local orientando os motoristas.

