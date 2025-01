Prefeitura inicia 2025 com reforço no serviço de limpeza e capinação da cidade

Funcionário realiza limpeza de calçada - Crédito: divulgação

O prefeito Netto Donato solicitou agilidade para a empresa Celebre, responsável pela realização do serviço de limpeza, capinação, roçagem e varrição de vias da cidade.

A empresa é da capital paulista e foi contratada no final de dezembro de 2024, quando recebeu a ordem de serviço para início dos trabalhos, porém com os recessos do Natal e do ano novo as atividades ficaram paralisadas, sendo retomados com força total nesse início do ano.

Nesta sexta-feira (03/01) os serviços começaram ser realizados no circuito das marginais, iniciando pela Comendador Alfredo Maffei (marginal do Sesc). A segunda equipe está finalizando a roçada e limpeza na avenida José Pereira Lopes, na região da Electrolux.

Outras equipes iniciaram a limpeza no Calçadão da General Osório, na Praça do Mercado Municipal e em toda a extensão das ruas Episcopal e 9 de Julho, seguindo depois para as praças da Catedral, da Coronel Salles, da XV de Novembro e do Kartódromo. A quinta equipe vai trabalhar na região da Vila Prado, começando pela rua Larga e avenida Sallum.

Em todos os locais está sendo realizada a capinação e o ensacamento em bags da massa verde coletada, além da raspagem de barro, varrição, limpeza de lixeiras e coleta de galhos. Para a realização completa dos serviços estão sendo utilizados equipamentos como giro zero, trator, roçadeira, pá, enxada, rastelo e big bags.

A empresa, que tem contrato de 12 meses com a Prefeitura de São Carlos, também disponibiliza para os funcionários, mão de obra que foi contratada na cidade, todos os EPI’s (Equipamento de Proteção Individual), banheiros químicos e protetores solares.

Neste sábado (04/01) as equipes de varrição continuam trabalhando nessas áreas. A partir de segunda-feira (06/01) as equipes finalizam o circuito das marginais e das praças e depois seguem para outras regiões da cidade. A Secretaria de Conservação e Qualidade Urbana está fiscalizando os serviços.

Da assessoria de imprensa

Leia Também