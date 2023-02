Prefeitura entrega R$ 140 mil em prêmios do programa “Nota Fiscal Legal”

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, realizou a entrega de R$ 140 mil em prêmios do programa “Nota Fiscal Legal” na manhã desta quinta-feira (23/02), em evento ocorrido no auditório do Paço Municipal e que contemplou mais de 50 munícipes que cadastraram seus cupons fiscais.

Desta vez, foram realizados três sorteios, sendo um deles voltado para as notas fiscais cadastradas entre setembro e dezembro de 2022 e um para o período compreendido entre maio a outubro do mesmo ano. Além disso, também houve um sorteio para as notas cadastradas entre dezembro de 2021 e novembro de 2022. As premiações dizem respeito a 40 pagamentos de R$ 500, 14 pagamentos de R$ 5 mil e um prêmio especial de R$ 50 mil.

De acordo com o secretário municipal de Fazenda, Mário Antunes, qualquer munícipe pode participar gratuitamente dos sorteios, bastando apenas solicitar e cadastrar a nota fiscal para qualquer serviço contratado na cidade acima de R$ 50,00. “É com grande satisfação que a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Fazenda, e com o apoio do prefeito Airton Garcia, realiza a entrega de mais três premiações, de três sorteios, que totalizam R$ 140 mil nesta manhã. Para participar, basta o munícipe fazer o cadastro da nota fiscal pelo site da Prefeitura, através do link Nota Fiscal Legal, onde é feito o cadastro com CPF e demais dados pessoais, a partir daí aquela nota já estará concorrendo aos prêmios daquele período”, salienta o secretário de Fazenda.

A relação completa de ganhadores, bem como o regulamento completo do programa “Nota Fiscal Legal”, podem ser acompanhados pelo link: http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/fazenda-seu-dinheiro/169977-nota-fiscal-legal.html

