Prefeitura divulga números da “operação sossego”

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, concluiu as atividades da Operação Sossego, destinada a coibir a perturbação do sossego público na região dos condomínios Parque Faber e Swiss Park no período relativo à virada do ano.

Entre os dias 29 de dezembro e a madrugada do dia 2 de janeiro, a Guarda Municipal, com efetivo de profissionais sob regime de hora extra e apoio dos agentes de trânsito, esteve no local e efetuou um total de 181 averiguações de veículos, resultando em 62 autos de infração e seis veículos recolhidos – um automóvel e cinco motocicletas, por transpor a barreira policial ou falta de licenciamento.

A operação foi fruto de um acordo feito em reunião entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar, que ficou responsável pelo controle da segurança e da perturbação do sossego público em outros locais da cidade.

O secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini, enfatiza a necessidade de intervenção na região mencionada após as ocorrências registradas no Natal. “A segurança pública trabalha com números e incidências e a gente sabe da utilização de veículos com som alto, uso de entorpecentes e até disparo de armas neste local. Por conta disto, fizemos uma reunião com a Polícia Militar e ficou definido que a Prefeitura, por meio da Guarda Municipal e dos agentes de trânsito, faria a interdição na região dos condomínios Parque Faber e Swiss Park e a Polícia Militar ficaria responsável pelo monitoramento dos demais pontos da cidade. Na próxima segunda-feira, 8, teremos a reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) para tratar das ocorrências do ano novo e as futuras intervenções, mas podemos adiantar que a Operação Sossego teve êxito”, disse Samir.

Para o comandante da Guarda Municipal, Michael Yabuki, a operação também cumpriu com o propósito estabelecido. “As vias foram parcialmente interditadas de sexta-feira (29/12) até a madrugada de terça-feira, 2, permitido apenas o trânsito local. Juntamente com a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, a Guarda Municipal fez estas interdições e orientações aos munícipes quanto ao que estaria ocorrendo, e os moradores conseguiram ter o sossego esperado devido às ações realizadas durante a operação”, relata Michael.

