O início da operação tapa-buraco prevista no programa São Carlos Mais Bonita, lançado na última quarta-feira (11), foi prejudicado pelas fortes chuvas registradas em São Carlos ao longo da semana. De acordo com a administração municipal, o alto volume de precipitação impossibilitou a execução de grande parte dos serviços programados.

Em um período de 72 horas, foram registrados cerca de 109 milímetros de chuva, índice considerado elevado e que impede a realização de serviços de zeladoria urbana, especialmente aqueles que dependem de solo seco, como a recuperação do pavimento.

Mesmo com as condições climáticas desfavoráveis, algumas atividades puderam ser realizadas nos intervalos de trégua da chuva. “Equipes da Prefeitura conseguiram executar serviços pontuais de roçada no centro expandido e em parte da zona leste, além da retirada de massa verde, trabalho que consiste na coleta imediata dos resíduos gerados após a roçagem”, explicou João Muller, assessor de gabinete do prefeito Netto Donato.

A expectativa da Prefeitura é de melhora nas condições do tempo a partir da próxima semana, o que permitirá a intensificação das ações. A partir de segunda-feira (16), estão previstas três equipes de tapa-buraco atuando simultaneamente em diferentes regiões da cidade.

Uma das equipes seguirá o cronograma das frentes de zeladoria, acompanhando serviços como roçada, poda de árvores, retirada de resíduos e operação cata-treco na zona leste. Outra equipe ficará responsável pelos reparos no centro expandido, enquanto a terceira atuará de forma itinerante, priorizando locais com maior urgência e pontos críticos previamente identificados.

Entre as regiões que devem receber atenção imediata estão bairros como o Jardim Samambaia e a entrada do Cidade Aracy, onde já foi identificada maior necessidade de manutenção viária.

Além da operação tapa-buraco, o planejamento do programa inclui serviços de sinalização viária horizontal e vertical, correção de vazamentos, reparos em ligações e tapa-buraco realizados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE), além de podas de árvores e retirada de resíduos sólidos.

Segundo a Prefeitura, todo o cronograma de trabalho já está definido e depende apenas da melhora nas condições climáticas para que as equipes avancem com as ações previstas no programa de zeladoria urbana.

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