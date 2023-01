Prefeitura acompanha evolução das obras da rumo e retomada da vazão do Monjolinho

Crédito: Divulgação

A concessionária Rumo informou a Prefeitura que conseguiu restabelecer a vazão do córrego do Monjolinho. A mobilização iniciada no último dia (13) contou com o trabalho de 14 maquinários simultaneamente, além de equipes de engenharia que executaram a instalação de novas aduelas e melhorias no aterro.

A nova estrutura que está sendo instalada restabelece a vazão original do córrego do Monjolinho até a implementação do projeto de solução definitiva.

O secretário de Obras Públicas, João Muller, informou que o cronograma está sendo cumprido e detalhou as próximas atividades previstas pela equipe de engenharia da empresa. “A Rumo estimou de 5 a 10 dias para finalizar essas etapas e acreditamos que as obras serão concluídas nesse período. Ainda falta fazer o lançamento das vigas de aço e das telas, além do reaterro do ranchão e montagem da grade”, explica Muller.

Muller, disse, ainda, que a Prefeitura também está realizando a ampliação da ponte sobre o Córrego Monjolinho a jusante da linha férrea, localizada no bairro Recreio dos Bandeirantes, outra obra que vai melhorar a vazão. O município também ficou responsável por quadriplicar a vazão do Mineirinho para o Monjolinho, obra já licitada e que aguarda autorização do Estado para pequena alteração no projeto. “O pequeno alagamento que ocorreu no fim da tarde dessa segunda-feira (16/01), no Cristo, foi por conta do Mineirinho e não do Monjolinho”.

Na próxima quinta-feira (19/01), os secretários de Obras, João Muller; de Serviços Públicos, Mariel Olmo; de Governo, Netto Donato; de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Will Marques; de Segurança Pública, Samir Gardini, o diretor da Defesa Civil, Pedro Caballero e o vice-prefeito Edson Ferraz se reúnem com representantes da Rumo para atualização do projeto da ponte que vai ser construída no local para resolver em definitivo o problema de alagamento na Rotatória do Cristo.

Leia Também