PreÃ§o do diesel dispara em SÃ£o Carlos

Posto de combustÃ­veis na avenida Francisco Pereira Lopes anuncia o Diesel S10 por R$ 7,99 - CrÃ©dito: SCA

O preço do diesel voltou a subir e já preocupa motoristas e empresários do setor de combustíveis em São Carlos. O SCA percorreu alguns postos e foi possível encontrar o preço do litro do Diesel S10 sendo vendido a R$ 7,99. Segundo representantes do segmento, os reajustes recentes têm sido frequentes e vêm sendo repassados pelas distribuidoras aos postos, refletindo diretamente nas bombas.

De acordo com o setor, o aumento está ligado principalmente ao cenário internacional e à defasagem entre o preço praticado no Brasil e o valor do combustível no mercado externo. Um indicador citado pelo Núcleo de Postos aponta que o diesel no país está cerca de R$ 2,75 por litro abaixo do preço internacional, enquanto a gasolina apresenta uma defasagem aproximada de R$ 1,47 por litro.

O impacto desse cenário já foi sentido em cidades do interior paulista. Em Ribeirão Preto, por exemplo, o diesel registrou aumento acumulado superior a R$ 1 por litro em cerca de dez dias. A elevação foi aplicada pelas distribuidoras e rapidamente começou a chegar ao consumidor final.

Em todo o estado, o setor acompanha a situação com atenção. O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de São Paulo (Sincopetro) também confirmou que tem observado aumento no preço dos combustíveis.

Em entrevista à Agência Brasil, o presidente da entidade, José Alberto Gouveia, destacou que é importante esclarecer a origem dos reajustes e evitar que os postos sejam responsabilizados pela alta.

“O que não pode é o dono do posto levar a culpa como estão tentando fazer. Ele não aumentou porque quis; ele aumentou porque aumentou o preço para ele também. Então essa explicação para nós é muito importante”, afirmou.

Segundo o setor, a expectativa é de que os preços continuem pressionados enquanto persistirem as oscilações do mercado internacional e a diferença entre os valores praticados no Brasil e no exterior. O aumento do diesel também pode impactar outros setores da economia, já que o combustível é amplamente utilizado no transporte de cargas e mercadorias.

