Prazo para submissão de trabalhos ao Encontro Municipal de Educação Ambiental é prorrogado para dia 20

O CGEA-SC, Conselho Gestor de Educação Ambiental de São Carlos, que conta com a participação de representantes da UFSCar, realizará entre 05 e 09 de junho o Encontro Municipal de Educação Ambiental (EA 2024). O local do evento será o Centro de Divulgação Científica e Cultural - CDCC/USP, que faz parte da comissão organizadora do evento.

O EA 2024 dá continuidade a uma série de encontros realizados em São Carlos nos anos 2000, e retomados em 2022, como parte da política municipal de Educação Ambiental (EA).

Com o tema “As áreas verdes do município de São Carlos como espaços educadores”, o EA 2024 propõe promover a reflexão e o debate sobre a valorização, a conservação e o uso das praças, parques urbanos, bosques, trilhas, entre outros, como espaços que possam proporcionar a necessária e urgente reconexão do ser humano com a natureza.

Destina-se a professores (as) e alunos (as) da educação básica ao ensino superior e demais pessoas interessadas. O evento conta com apoio da FAI/UFSCar e está aberto para a submissão de trabalhos até o dia 20/05.

Inscrições, detalhes da programação e maiores informações podem ser obtidas através do site: https://ea2024.faiufscar.com/#/

Leia Também