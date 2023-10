Praça sem iluminação causa medo em moradores no Aracy 2

SIGA O SCA NO

31 Out 2023 - 08h15

31 Out 2023 - 08h15 Por Marcos Escrivani

Um “breu” só: Praça no Aracy II é só escuridão - Crédito: Divulgação

Moradores residentes no Cidade Aracy II entraram em contato com o São Carlos Agora na manhã desta terça-feira, 31, para reivindicar iluminação pública na praça Robson Ribeiro da Silva, próximo ao Saae, na rua Lucy Serillo. Segundo os reclamantes, o problema se arrasta a aproximadamente cinco meses.

“Peço que nos ajudem”, disse uma moradora. “Não temos alguém que nos dê uma assistência ou que possa resolver”, relatou.

Segundo ela, os problemas são vários. Quem necessita trabalhar logo pela manhã ou retorna o serviço, no início da noite, passa por perigo constante e a sensação de insegurança é grande. “Há vários meses, não há fiação nos postes e até o relógio medidor foi tirado. Arrebentaram a grade”, afirmou, salientando que há luz, porém nenhuma funciona.

“Os moradores que precisam utilizar da praça pela manhã ou à noite ficam com medo. O escuro é grande”, afirmou.

Outro problema pontuado pela reclamante é que a manutenção no espaço público não é feito com regularidade. “Quem corta a grama da praça, são os próprios moradores”, disse.

Responsabilidade da Prefeitura

O SCA entrou em contato com a assessoria de imprensa da CPFL Paulista e de acordo com a empresa, “a manutenção da iluminação da praça Robson Ribeiro da Silva, no bairro Cidade Aracy II, é de responsabilidade da Prefeitura de São Carlos”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também