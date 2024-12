Povo sofre com demora na entrega de remédios

Farmácia de Alto Custo: o povo esperando e nenhum funcionário para atender os usuários do SUS ou divulgar quais remédios estão disponíveis e quais estão em falta - Crédito: WhatsApp SCA

Os são-carlenses que dependem de medicamentos de alto custo estão sofrendo com a demora na entrega de medicamentos. Ontem, alguns usuários do SUS chegaram à Farmácia de Alto Custo por volta das 10h e até as 14h não haviam sido atendidos. A revolta é muito grande, pois, muitos ficam horas esperando e quando são atendidos são informados de que os medicamentos que foram buscar estão em falta.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de São Carlos afirma que o município apenas cede o prédio e os cinco funcionários responsabiliza o Governo do Estado de São Paulo pela distribuição dos remédios de alto custo. A informação de que quando chegam os medicamentos o local fica lotado e isso que causaria a demora na entrega dos produtos.

A reportagem do SÃO CARLOS AGORA tentou falar com a DRS III – Araraquara, órgão regional de saúde da Secretaria Estadual da Saúde. Houve ligações para dois números que constam no site da SES, que são (16) 3322-4655 e (16) 3322-7444. Uma mensagem eletrônica afirmou que os números de telefone não existem.

O que são os medicamentos de Alto Custo?

São medicamentos que fazem parte da Atenção Secundária à Saúde. Esses medicamentos atendem pessoas com doenças raras, ou usam medicamentos mais caros ou ainda para situações que não foram resolvidas com medicamentos mais simples.

Os municípios da DRS Araraquara são: Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul, Borborema, Cândido Rodrigues, Descalvado, Dobrada, Dourado, Gavião Peixoto, Ibaté Ibitinga, Itápolis, Matão, Motuca, Nova Europa, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito, Rincão, Santa Ernestina, Santa Lúcia, São Carlos, Tabatinga, Taquaritinga e Trabiju.

