Poupatempo inicia arrecadação para vítimas das chuvas no RS; veja o que doar

Poupatempo São Carlos - Crédito: arquivo SCA

O Fundo Social de São Paulo (FUSSP) e a Defesa Civil começaram a receber doações para serem enviadas às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul neste domingo (5). A população também poderá levar donativos para os postos do Poupatempo a partir desta segunda-feira (6). A ação faz parte da mobilização do Governo de São Paulo para ajudar a população gaúcha, que também conta com equipes de resgate, embarcações e aeronaves.

Doações via Poupatempo, é possível enviar os materiais a qualquer uma das 241 unidades da capital, Grande São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte e interior. Todos os itens recebidos no Poupatempo serão destinados ao FUSSP para distribuição aos atingidos pelas chuvas no Sul.

A prioridade neste momento é para água potável e produtos de limpeza e higiene, itens solicitados pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Comida e roupas não estão entre as principais necessidades neste momento e, por isso, não devem ser enviados.

Veja a lista de produtos prioritários para doação:

Água

Água sanitária

Balde

Desinfetante

Detergente

Detergente em pó

Escova para lavar

Esponja para limpeza

Esponja de aço

Limpador multiúso

Luva de látex

Pano de chão

Rodo

Sabão em barra

Sacos de lixo

Saponáceo

Vassoura

Aparelho de barbear

Creme dental

Escova de dente

Fio dental

Sabonete

Shampoo e condicionador

Outras informações sobre as doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul podem ser acessadas no site do FUSSP fundosocial.sp.gov.br, nas redes oficiais do fundo ou pelos telefones 11 2193-6979 e 11 3238-3944.

Fonte: https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/governo-de-sp-inicia-arrecadacao-para-vitimas-do-rs-veja-o-que-doar/

Leia Também