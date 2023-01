Pós-graduação em Conservação da Fauna oferta mestrado profissional em São Carlos

Mestrado profissional em Conservação da Fauna oferta 10 vagas - Crédito: Pixabay

O Programa de Pós-Graduação em Conservação da Fauna (PPGCFau) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em parceira com a Coordenadoria de Fauna Silvestre da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil/SP), está com inscrições abertas no processo seletivo para o curso de mestrado profissional, com ingresso neste primeiro semestre de 2023.

São ofertadas 10 vagas distribuídas nas duas linhas de pesquisa do Programa: "Biologia e Genética da Conservação"; e "Gestão e Manejo in situ e ex situ". O processo seletivo terá três etapas: prova de Língua Inglesa; análise de pré-projeto; e análise de currículo.

Todas as informações, incluindo cronograma, documentos necessários e procedimentos de inscrição, devem ser conferidas no edital, disponível no site do PPGCFau (www.ppgcfau.ufscar.br). Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail ppgcfau@ufscar.br.

