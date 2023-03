Manutenção provoca falta de água na região do Santa Felícia

SIGA O SCA NO

saae

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) informa que na noite deste sábado (11/03) foi necessário iniciar a manutenção corretiva emergencial na bomba do poço do Centro de Produção, Reservação e Distribuição do Faber III.

Em virtude desse problema poderá ocorrer desabastecimento na região do grande Santa Felícia, Parque Faber I, II e III, Araucária, Flamboyant, Jd. Ipanema, São Carlos III, Santa Angelina, Moradas I e Moradas II, Terra Nova e Swiss Park.

O SAAE já realizou manobras na rede de distribuição e já providenciou carretas pipa para abastecer o reservatório.

A previsão para conclusão dos trabalhos é nesta terça-feira (14/ 03) em virtude da complexidade para a troca de uma coluna com tubo de aço com mais de 60 toneladas.

O SAAE solicita aos usuários para que utilizem a água reservada apenas para tarefas essenciais e inadiáveis.

Outras informações podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Usuário através do telefone 0800- 300-1520. A ligação é gratuita.

