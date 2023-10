Pesquisadoras da UFSCar e USP lançam livro sobre Processamento de Linguagem Natural

SIGA O SCA NO

05 Out 2023 - 07h31

05 Out 2023 - 07h31 Por Redação

“A forma colaborativa de construção de conteúdos dão a este livro uma característica única”, afirma a profa. Graça Nunes - Crédito: Divulgação

O grupo Brasileiras em Processamento de Linguagem Natural (BPLN), um grupo de mulheres brasileiras, atuantes ou interessadas sobre o assunto, lançou no dia 26 de setembro de 2023, no 14º Simpósio em Tecnologia da Informação e Linguagem Humana (STIL 2023), a primeira edição de um livro online e gratuito de PLN.

O material foi escrito por 51 especialistas da área, sendo a maioria mulheres, e organizado pelas pesquisadoras Helena de Medeiros Caseli, Professora associada do Departamento de Computação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e Maria das Graças Volpe Nunes, Professora Sênior do Departamento de Ciências de Computação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

O livro Processamento de Linguagem Natural: Conceitos, Técnicas e Aplicações em Português possui 25 capítulos, cobre os principais tópicos de PLN e apresenta aspectos teóricos e aplicados da área. Segundo a Professora Maria das Graças, “este livro aborda conhecimentos, técnicas e aplicações de PLN em português que são relevantes atualmente ou historicamente. Para contemplar história, estado da arte e não obsolescência, optou-se por criar um livro na forma digital, de acesso gratuito e dinâmico, ou seja, assume-se o compromisso de atualizá-lo sempre que for necessário. As possibilidades de expansão são inúmeras, já que há uma demanda crescente por novas aplicações que envolvem PLN”.

A obra está disponível para download em www.brasileiraspln.com/livro-pln

