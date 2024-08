Pesquisa realizada em São Carlos adequa editais de ingresso com base em pesquisa sobre acessibilidade

Luana e Leonardo durante defesa (Nota de Acessibilidade: descrição da imagem no final da matéria) - Crédito: Divulgação

Uma pesquisa desenvolvida na área da Educação Especial da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) identificou, entre outros aspectos, as principais variáveis que compõem a elaboração de documentos formais - como é o caso dos editais de ingresso do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). Para isso, considerou uma abordagem da acessibilidade comunicacional e informacional a partir da perspectiva das próprias pessoas com deficiência visual. Para a sua realização o estudo contou com a participação de técnico-administrativos e alunos da UFSCar, sem e com deficiência visual (baixa visão).

O trabalho foi fruto do mestrado de Luana Alves de Abreu Braseliano no Programa de Pós-Graduação em Educação Especial (PPGEEs) da UFSCar; ela é professora de Educação Especial na Prefeitura de Rio Claro (SP) e, atualmente, doutoranda do PPGEEs-UFSCar. Outro objetivo do trabalho, segundo ela, foi "analisar aspectos facilitadores e dificultadores comunicacionais, informacionais e tecnológicos presentes nos ativos [documentos] digitais relacionados a editais de ingresso na graduação". O importante, para ela, é "que pessoas interessadas em ingressar na Universidade tenham a legitimação de seu direito de acesso, de acessibilidade e de acessibilização das informações e comunicações institucionais".

A dissertação "Acessibilidade informacional e comunicacional em editais de ingresso da Educação Superior: um estudo de caso" foi desenvolvida no âmbito do Grupo de Pesquisa Identidades, Deficiências, Educação e Acessibilidade (GP-Idea), coordenado pelo professor Leonardo Santos Amâncio Cabral, vinculado ao PPGEEs-UFSCar, em cooperação com a Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) da Universidade. O trabalho completo está disponível no Repositório Institucional da UFSCar (https://bit.ly/acessibilidadeeditais), em formato digital acessível.

A partir dos seus resultados, o trabalho "propôs diretrizes estruturais, informacionais, linguísticas e tecnológicas para elaboração de editais acessíveis", detalha a autora. Os resultados da dissertação - desenvolvida no período de 2022 a 2024 - já foram sendo aplicados nos editais da UFSCar antes mesmo da conclusão do estudo. Foi o caso dos editais de ingresso do SiSU, que passaram por transformações em seu formato e modos de difusão. "A primeira análise foi realizada ao longo do ano de 2022, em relação ao edital SiSU de 2021 da Universidade, em diálogos com estudantes de graduação e servidores técnico-administrativos da UFSCar", relata o professor Leonardo Cabral, orientador do estudo. "Para além da questão da acessibilidade digital, a preocupação com uma linguagem informacional compreensível, representativa das minorias político-sociais (por questões de gênero, étnico-raciais, socioeconômicas e situação de deficiência) e linguagem comunicacional ‘amistosa’ foram temas nesses diálogos. As primeiras sugestões já foram incorporadas no edital SiSU de 2022 para o ingresso em 2023 da UFSCar. Novos aprimoramentos foram incorporados no edital de 2023 para ingresso em 2024, sobretudo porque as pessoas de comunidades quilombolas passaram a ser consideradas no sistema de reserva de vagas da UFSCar".

Segundo o professor da UFSCar, "a pesquisa traz recomendações políticas e práticas que podem ser incorporadas em qualquer modalidade de edital, por qualquer instituição, uma vez que os princípios de acessibilidade informacional e comunicacional são constitucionalmente previstos e reforçados pela Lei Brasileira de Inclusão de 2015 (Estatuto das Pessoas com Deficiências)". Dentre essas, Luana Braseliano destaca em sua pesquisa as seguintes adequações: a) reformulação da estrutura do edital (disposição dos tópicos, espaçamento entre linhas, hiperlinks) para que todas as pessoas, incluindo usuárias de leitores de tela e pessoas com dislexia e TDAH tenham autonomia para navegar no documento; b) adequação da linguagem para pessoas que não dominam a Língua Portuguesa como primeiro idioma (pessoas surdas e estrangeiros); c) utilização da linguagem não binária, por exemplo, "a pessoa candidata" ao invés de "o/a candidato/a", tanto por reconhecer a questão de gênero quanto pela questão de softwares leitores de tela, que leriam integralmente todos os caracteres (por exemplo, o barra a candidato barra a); d) inclusão da documentação para pessoas transgênero em relação à comprovação de regularidade com o Serviço Militar. Além disso, após o edital finalizado, a equipe do Serviço de Tradução e Interpretação de Língua Brasileira de Sinais (Setils) teve acesso ao documento para realizar, pela primeira vez na história da Instituição, a tradução de todo o edital em Libras.

De acordo com a pesquisadora, a própria publicação da dissertação seguiu parâmetros de acessibilidade investigados durante o estudo "como forma de orientar a comunidade acadêmica sobre a importância desse aspecto na produção e difusão do conhecimento científico". Um exemplo desses parâmetros são as notas que, em vez de estarem no rodapé, foram disponibilizadas ao final de cada capítulo "uma vez que os leitores de tela apresentam limitações de navegabilidade em notas de rodapé", detalha a pesquisadora; outra adequação foi a utilização apenas de figuras e tabelas, de acordo com as normas da American Psychological Association (APA). As figuras da dissertação também possuem texto alternativo para usuários de leitores de tela e descrição da imagem; hiperlinks de navegação foram inseridos no sumário, apêndices, anexos, em alguns tópicos e nas referências, caso a pessoa tenha interesse de acessar o site pesquisado. "Recomendado pelas normas da APA, o símbolo ‘&’ é lido, pelos leitores de tela, como ‘e comercial’. Para evitar essa frequente decodificação em um texto científico, optamos por substituir esse símbolo, no corpo do texto, pelo latim ‘et’. O símbolo original ‘&’ foi mantido nas suas respectivas referências", exemplifica a autora.

"Como o tempo para uma pesquisa de mestrado é relativamente curto, prezamos pela qualidade da coleta dos dados e das análises", aponta o orientador da dissertação. Participaram da pesquisa uma estudante com deficiência visual, que ingressou na UFSCar via sistema de reserva de vagas, uma da Coordenadoria de Ingresso à Graduação (CiG) e uma pessoa técnico-administrativa da Secretaria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade (SAADE) da UFSCar. "Além disso, a pesquisa contou com diálogos com oito pessoas integrantes de grupo de pesquisa voltado à temática. Assim, diretamente foram envolvidas três pessoas da UFSCar (Campus São Carlos) e, indiretamente, oito pessoas entre pesquisadores e pesquisadores em formação (iniciação científica, mestrado e doutorado)", detalha o orientador.

O estudo de Luana Braseliano é continuidade prática e científica de uma pesquisa desenvolvida pelo pesquisador Jairo Maurano Machado, formado em Direito, autodeclarado enquanto pessoa cega, e que defendeu sua dissertação em 2022 - ano de ingresso da Luana -, no PPGEEs, também com orientação do professor Leonardo Cabral. A pesquisa de Machado - "O direito de ingresso das pessoas com deficiências na Educação Superior: atos e agentes administrativos em tela" - também está disponível no Repositório da UFSCar (https://bit.ly/direitodeingresso).

Nota de Acessibilidade - Descrição da imagem: a pesquisadora Luana Braseliano está ao lado de seu orientador do PPGEEs, Leonardo Cabral. Ambos sorriem. Na parede atrás dos dois, está uma televisão com a projeção do título de sua pesquisa de mestrado mencionada na matéria. Luana, à esquerda da foto, é uma mulher cisgênero adulta que se autodeclara parda, tem cabelos escuros cacheados até uma altura pouco acima dos ombros, usa óculos de grau com armação escura e veste uma camisa branca com estampas abstratas pretas. Leonardo, à direita da foto, é um homem cisgênero adulto, autodeclara-se branco, tem cabelos escuros ondulados, veste uma camisa social de cor azul escura.

Leia Também