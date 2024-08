Pesquisa busca produção nacional de molécula central no enfrentamento do greening em citros

Greening afeta a citricultura e atinge cerca de 20% dos pés de fruta cultivados (Foto: Freepik) -

O uso de fertilizantes e defensivos agrícolas é essencial na citricultura, atividade importante para o agronegócio brasileiro, responsável por 75% da produção mundial de suco de laranja. No entanto, o setor - que oferece 400 mil empregos em toda a cadeia produtiva - enfrenta um grande desafio: o combate ao greening, enfermidade que já afeta 20% dos cerca de 200 milhões de pés de laranja e outros citros cultivados nas principais regiões produtoras do Brasil.

Projeto em parceria entre a unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) - Embrapii-UFSCar Materiais - e a Amazon AgroSciences, empresa também sediada em São Carlos, busca responder a necessidade importante nesse contexto. Visando o combate ao greening, a Amazon AgroSciences lançou no mercado formulações que contêm a molécula N-acetilcisteína (NAC), tecnologias que ajudam a mitigar impactos negativos de estresses bióticos e abióticos e, assim, promovem a saúde das plantas. No entanto, o Brasil depende da importação dessa molécula, o que gera vulnerabilidade à sua disponibilidade e à flutuação de preços no mercado internacional. Assim, a parceria com a UFSCar busca o desenvolvimento de um modelo de produção nacional de NAC.

"Nosso diferencial tecnológico vem de um olhar direcionado aos princípios de sustentabilidade, empregando catalisadores e outros materiais sustentáveis em todo o processo", explica Marcio Weber Paixão, docente no Departamento de Química (DQ) da UFSCar e coordenador do projeto.

O greening dos citros é uma doença bacteriana, transmitida principalmente pelo inseto psilídeo, que compromete significativamente a qualidade e a quantidade da produção de frutas. Embora não haja cura, tecnologias integradas de manejo e formulações específicas ajudam a mitigar o avanço da doença. Manuel Palma, CEO da Amazon AgroSciences, expressa grande expectativa em relação à parceria com a Embrapii-UFSCar Materiais. "O resultado deste projeto permitirá que a Amazon AgroSciences leve ao Brasil e ao mundo um produto, ou melhor, produtos vitais para uma agricultura resiliente. Com a produção local desta molécula, não dependeremos da importação deste princípio ativo, e isto é fundamental para a autossuficiência do agro brasileiro", afirma.

Além de viabilizar a produção nacional de NAC, a iniciativa permitirá à Amazon expandir o uso da molécula em novos produtos, garantir total controle de qualidade de sua matéria-prima e monitorar possíveis infrações relacionadas ao uso indevido da tecnologia. Isso é possível porque a empresa, em parceria com a startup CiaCamp, possui o licenciamento da patente do uso de NAC na agricultura, registrada sob o número PI1101176-9 A2, pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC). "Os procedimentos e suas operações unitárias - inicialmente em escalas laboratoriais - serão desenvolvidos e otimizados com vistas à futura implementação em larga escala. Além disso, todos os insumos e a NAC terão sua pureza, teor e potência rigorosamente avaliados por meio de um conjunto abrangente de técnicas analíticas", detalha o coordenador do projeto.

O projeto tem início neste segundo semestre de 2024 e terá duração de 16 meses. "É uma pesquisa desafiadora, mas com a expertise que temos entregaremos um resultado de sucesso para a nossa parceira", afirma Marcio Paixão. Ele aponta que, ao longo do projeto, cientistas de outros departamentos da UFSCar também participarão da pesquisa. "A maneira como trabalhamos dentro da Embrapii-UFSCar permite a colaboração multidisciplinar, demonstrando maturidade e organização que conquistamos", complementa.

A escolha da parceria com a Embrapii-UFSCar considerou o apoio que a unidade oferece a pesquisas inovadoras dentro da indústria. "Para atingir nosso objetivo precisamos de uma instituição de excelência como a UFSCar, por ter pesquisadores do mais alto nível e laboratórios avançados que são fundamentais para o nosso projeto", celebra Palma.

O projeto promete abrir novas oportunidades para a unidade da Embrapii-UFSCar. Com foco em um princípio ativo de alto valor agregado, amplamente utilizado também na saúde humana, a iniciativa destaca-se no mercado por seu potencial inovador. "A produção nacional desse composto a um preço competitivo permitirá que a empresa amplie seu uso em outras formulações, com aplicações diversas", avalia Paixão. Segundo ele, a Amazon AgroSciences já sinalizou interesse em expandir a parceria, motivada pelo tratamento diferenciado que recebeu da Embrapii-UFSCar. "Esse reconhecimento reforça o papel estratégico da nossa unidade na condução de colaborações inovadoras", acrescenta o pesquisador da UFSCar.

Criada em 2020, a Unidade Embrapii UFSCar-Materiais é vinculada ao Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET), no Campus São Carlos da Universidade. Dentre seus objetivos permanentes, estão a realização de pesquisa, inovação e desenvolvimento na área de Materiais; busca de novos parceiros e empresas para o desenvolvimento de projetos; e a formação de pessoal qualificado, incluindo estudantes de graduação e pós-graduação. A Unidade foi criada no âmbito de um expressivo histórico de pesquisa, inovação e desenvolvimento na área de Materiais, em projetos executados por diferentes departamentos ligados ao CCET, muitos deles em parceria com empresas de diferentes ramos. Atualmente, a Embrapii UFSCar já contabiliza mais de 15 projetos, em andamento e já finalizados, e conta com 150 integrantes, entre servidores docentes e técnico-administrativos e estudantes de graduação e pós-graduandos.

