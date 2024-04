Pequeno são-carlense realiza sonho e se torna um "Gari Mirim"

SIGA O SCA NO

O pequeno Davvy, agora "Gari Mirim", com coletores da São Carlos Ambiental - Crédito: SCA

O início de abril ficará na lembrança do pequeno Davvy Chaves Fernandes. No dia 4 de abril ele completou quatro anos e realizou um dos seus sonhos: se tornar “Gari Mirim”, devido sua admiração pelas equipes de coletores de resíduos sólidos da São Carlos Ambiental.

Davvy reside com a família na Vila Isabel e seu tio é um dos coletores que integra o grupo de colaboradores da empresa que cuida de um importante segmento da sociedade são-carlense. De acordo com ele, quando o pequeno Davvy escuta o caminhão de coleta, para o que está fazendo e sai correndo na calçada para encontrar com a equipe. “Ao receber o carinho dos coletores, por diversas vezes, o garoto se emociona”, disse o tio.

E para deixar o garotinho feliz, a São Carlos Ambiental mobilizou uma ação para tornar o seu aniversário inesquecível. Então, no dia 4 de abril, Davvy, ao completar 4 anos e a equipe, ao realizar a coleta em sua rua, como de costume viu que o aniversariante estava esperando.

Entretanto, dessa vez o pequeno são-carlense é que foi surpreendido ao receber presentes e um uniforme completo igualzinho o dos garis. Davvy não perdeu tempo, vestiu na hora. “Logo a vizinhança também apareceu para prestigiar o momento, e juntamente com familiares, amigos e vizinhos, a equipe cantou parabéns realizando o sonho do novo “Gari Mirim”, disse o tio.

Segundo a direção, a São Carlos Ambiental segue com integridade e prestando um serviço de qualidade, disseminando seus valores para a cidade de São Carlos e realizando ações de responsabilidade socioambiental que fazem a diferença na vida das pessoas.

