Pequeno Levi é novamente internado na UTI e mãe pede orações

Crédito: arquivo pessoal

Cinthia Faggian, mãe do pequeno Levi, entrou em contato com o São Carlos Agora pedindo orações para o filho que deveria submetido a uma nova cirurgia devido a ter nascido com a síndrome do meio coração ou metade do coração (SHCE), mas teve complicações. A família é de São Carlos, mas ele se encontra internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base de São José do Rio Preto, referência nesse tipo de tratamento.

Segundo Cinthia, descobriu a condição do filho ainda na gestação, através de um exame de ultrassom. O bebê nasceu no dia 6 de agosto do ano passado e, dois dias depois já foi submetido a uma primeira cirurgia, chamada de “Norwood”. Esse procedimento consiste em conectar o tronco da artéria pulmonar ao arco aórtico previamente ampliado, formando a nova aorta. (veja matéria relacionada).

Levi teve alta em novembro e 1 mês e meio depois teve que retornar ao Hospital de Base, onde deveria realizar a segunda cirurgia, porém devido a baixa oxigenação no sangue, precisou passar por um procedimento de cateterismo. Desde então o bebê está internado na UTI com auxilio de ventilação mecânica e o seu estado de saúde inspira cuidados

Ainda de acordo com Cinthia, ela e o marido estão desempregados e estão pagando aluguel de um apartamento em Rio Preto para se revezarem para cuidar do filho. Ela pede orações para o pequeno Levi e quem puder ajudar financeiramente o casal deve entrar em contato com o telefone (17) 99192-2585.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também