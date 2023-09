Mãe de bebê com cardiopatia grave pede orações

SIGA O SCA NO

Guerreirinho Levi - Crédito: arquivo pessoal

Cinthia Faggian, de 27 anos, de São Carlos, pede ajuda para seu filho Levi, que nasceu com uma cardiopatia grave e rara. O bebê, que tem a síndrome do meio coração ou metade do coração (SHCE), já passou por uma cirurgia dois dias após o nascimento e precisará passar por mais duas, aos 4 a 6 meses e aos 3 a 4 anos de idade.

Cinthia conta que descobriu a condição do filho ainda na gestação, através de um exame de ultrassom. O bebê nasceu no dia 6 de agosto e, dois dias depois já foi submetido à primeira cirurgia, para a colocação de um cateter.

A mãe diz que o filho está se recuperando bem da cirurgia, mas que ainda precisa de cuidados especiais. Levi está internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto, a cerca de 210 quilômetros de São Carlos.

Cinthia e seu marido, Richard Faggian, de 35 anos, estão sem emprego e revezando para ficar com o filho no hospital. Eles pedem ajuda para ajudar nas despesas com estadia enquanto o filho está internado. O telefone de Cinthia é (17) 99192-2585.

