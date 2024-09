Pedala Criança fará passeio ciclístico consciente e solidário

Passeio ciclístico solidário e consciente promete agitar o Dia das Crianças - Crédito: Divulgação

“Só chegar com a doação e participar”. A frase sintetiza o que promete ser o Pedala Criança, que chega a sua sexta edição em São Carlos. O passeio ciclístico tem este ano um caráter consciente e ainda, solidário e será realizado no dia 12 de outubro, um sábado, a partir das 7h, no Parque do Kartódromo, no Jardim Centenário.

O passeio ciclístico deste ano, promovido pela Pedala São Carlos tem duas metas: dedicado ao Outubro Rosa, que visa conscientizar as mulheres sobre o câncer de mama e arrecadar brinquedos, já que o evento acontece justamente no Dia das Crianças e ainda dedicada a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.

Os organizadores informam que o participante que doar um brinquedo (novo ou novo ou usado, mas em boas condições), ganhará uma pulseira numerada e irá concorrer a duas bikes, além de vários brindes.

Durante o evento, integrantes da equipe Pedala São Carlos Racing irá girar ininterruptamente para incentivar arrecadação de brinquedos.

De acordo com a programação, a saída dos grupos de pedal será às 8h. Já a garotada ciclista será às 9h, além de uma caminhada pelo bosque para quem gosta de um bom exercício matinal. Terá ainda um “varal solidário” com roupas de ciclismo a partir de R$ 5.

Para as crianças, durante o evento terá brinquedos infláveis, pintura fácil e arte em balões. Atividades totalmente grátis.

Já às 12h está programada uma palestra de conscientização e preservação sobre o câncer de mama.

Por fim, vários foods trucks comporão uma praça de alimentação. Já às 13h, ocorre o sorteio das bikes e dos brindes (obrigatório estar presente com a pulseira inviolada).

