Parque Ecológico inaugura recintos para primatas amazônicos

Crédito: Divulgação

O Parque Ecológico “Dr. Antônio Teixeira Vianna” inaugura no próximo domingo (16/04), às 10h, o Recinto para Macacos Amazônicos, um espaço que começa a marcar a área destinada ao Bioma Amazônia.

O Parque de São Carlos tem os maiores primatas nativos da América do Sul. São quatro espécies de macacos grandes da Amazônia: Macaco Barrigudo, Macaco Aranha de Testa Branca, Macaco Aranha de Cara Preta e o Macaco Aranha de Barriga Amarela. Todos vão poder desfrutar desse um novo espaço.

Elaborado e projetado sob orientações dos técnicos do Parque, este espaço amplo que ocupa uma área de quase 1000 m2, com um investimento próximo a R$ 400 mil no total, vai abrigar quatro espécies (8 animais), de macacos grandes da Amazônia, separadamente, os espaços seguem normas rígidas de segurança e bem-estar para os animais.

Cada recinto possui ambientação própria para a espécie, local para abrigo e um espaço fechado tipo “quarto” onde os animais podem dormir abrigados do frio e com aquecimento se necessário, visto que são de origem amazônica.

Para o público o contato é próximo, mas muito seguro, pois a barreira que separa os animais dos visitantes foi projetada e elaborada em vidro, seguindo padrões internacionais para este tipo de instalação.

O Parque de São Carlos possui um plantel de primatas brasileiros com 16 espécies, sendo que 5 dessas são ameaçadas.

O Parque Ecológico está localizado na Estrada Municipal Guilherme Scatena, km 2. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail pq.ecosc@saocarlos.sp.gov.br ou pelos telefones (16) 3361-2429 e 3361-4456.

