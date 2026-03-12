(16) 99963-6036
quinta, 12 de março de 2026
Cidade

Paróquia São Nicolau realiza campanha “Páscoa com Amor” para crianças carentes

12 Mar 2026 - 18h40Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Paróquia São Nicolau realiza campanha “Páscoa com Amor” para crianças carentes -

A Paróquia São Nicolau de Flüe, está promovendo a campanha solidária “Páscoa com Amor”, com o objetivo de arrecadar chocolates para serem distribuídos a crianças em situação de vulnerabilidade social no município durante o Domingo de Páscoa.

A iniciativa convida a população a colaborar com doações de qualquer tipo de chocolate, que podem ser entregues diretamente na secretaria da paróquia. Todo o material arrecadado será destinado à montagem de lembranças de Páscoa que serão entregues às crianças atendidas pela ação solidária.

Segundo a organização, a proposta é levar alegria e esperança às crianças, reforçando o verdadeiro espírito da Páscoa por meio da solidariedade e do cuidado com o próximo.

Como ajudar

As doações podem ser feitas até 1º de abril.

Local de entrega:
Paróquia São Nicolau de Flüe
Rua Dr. Pedro Raimundo, 80 Vila Carmem

Informações: (16) 99991-7493

 

Leia Também

Paella do Bem em prol da APAE acontece neste domingo em São Carlos
Cidade19h40 - 12 Mar 2026

Paella do Bem em prol da APAE acontece neste domingo em São Carlos

Mais seis permissionários podem perder boxes por irregularidades
Shopping Popular 19h21 - 12 Mar 2026

Mais seis permissionários podem perder boxes por irregularidades

Centro de Referência do Idoso oferece oficinas de percussão corporal e dança circular
Cidade18h40 - 12 Mar 2026

Centro de Referência do Idoso oferece oficinas de percussão corporal e dança circular

Tribunal de Contas indefere pedido de liminar de vereadora Raquel
Terceirização da merenda 18h25 - 12 Mar 2026

Tribunal de Contas indefere pedido de liminar de vereadora Raquel

Conselhos Municipais participam da 12ª audiência pública da revisão do Plano Diretor
Cidade18h04 - 12 Mar 2026

Conselhos Municipais participam da 12ª audiência pública da revisão do Plano Diretor

Últimas Notícias