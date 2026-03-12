Paróquia São Nicolau realiza campanha “Páscoa com Amor” para crianças carentes

A Paróquia São Nicolau de Flüe, está promovendo a campanha solidária “Páscoa com Amor”, com o objetivo de arrecadar chocolates para serem distribuídos a crianças em situação de vulnerabilidade social no município durante o Domingo de Páscoa.

A iniciativa convida a população a colaborar com doações de qualquer tipo de chocolate, que podem ser entregues diretamente na secretaria da paróquia. Todo o material arrecadado será destinado à montagem de lembranças de Páscoa que serão entregues às crianças atendidas pela ação solidária.

Segundo a organização, a proposta é levar alegria e esperança às crianças, reforçando o verdadeiro espírito da Páscoa por meio da solidariedade e do cuidado com o próximo.

Como ajudar

As doações podem ser feitas até 1º de abril.

Local de entrega:

Paróquia São Nicolau de Flüe

Rua Dr. Pedro Raimundo, 80 Vila Carmem

Informações: (16) 99991-7493

