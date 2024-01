Paróquia Santa Madre Cabrini realiza show de prêmios

Igreja Santa Madre Cabrini - Crédito: reprodução/Diocese

A paróquia Santa Madre Cabrini, localizada na Avenida Papa Paulo 6º, no Jardim Cruzeiro do Sul, programou para sábado, 20, a partir das 19h, em seu salão de festas, um show de prêmios.

De acordo com os organizadores, serão sorteados o equivalente a 4.500,00 em prêmios em dinheiro, com conferência do ganhador feita por computador. Consta ainda o sorteio de muito mais prêmios em rodadas extras, além de um completo serviço de bar com pastéis, espetos, entre outros.

A cartela custa R$ 15 e informações adicionais podem ser obtidas pelo fone 16 3375-2028. A renda oriunda do evento, de caráter solidário, será destinado para as obras sociais da igreja.

