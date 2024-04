Paróquia de Nossa Senhora de Fátima anuncia Bazar de Inverno nos dias 12 e 13 de abril

Crédito: Divulgação

A Paróquia de Nossa Senhora de Fátima tem o prazer de anunciar o tão aguardado Bazar de Inverno, uma nova oportunidade que promete aquecer corações e lares com sua variedade de produtos e atmosfera acolhedora. O evento será realizado nos dias 12 e 13 de abril, no Salão Paroquial, trazendo consigo a mesma qualidade e espírito de generosidade que caracterizam as edições anteriores do Mega Bazar.

Produzido com carinho e dedicação, o Bazar de Inverno da Padroeira oferecerá uma ampla gama de itens cuidadosamente selecionados, incluindo roupas de inverno, calçados e acessórios. Os visitantes poderão desfrutar de um ambiente organizado, com lanchonete e uma equipe de voluntários empenhados.

"O Bazar de Inverno é mais do que um evento; é uma oportunidade para nos reunirmos como uma família, celebrando nossa fé e compartilhando generosidade uns com os outros. Convido a todos a se juntarem a nós e fazerem parte deste momento especial de solidariedade e comunhão." - Pe. Jonas Rafael

Além de proporcionar momentos de confraternização e convívio, o Bazar de Inverno da Padroeira também desempenha um papel vital no apoio às obras de caridade e iniciativas comunitárias da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Cada compra feita durante o evento contribui diretamente para essas causas nobres, permitindo que a paróquia continue a servir, apoiando aqueles que mais precisam e potencializando a sua vocação de evangelizar.

Serviço

Quando: 12 e 13 de Abril - a partir das 9 horas.

Onde: Salão Paroquial (Rua D. Maria Jacinta, 39)

Preços: A partir de R$5,00

Entre em contato: 16 3364.0015

