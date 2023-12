Parceria entre ICMC e escola pública de São Carlos cria disciplina eletiva voltada à Robótica

Alunos Murilo Henrique e Vitória nos projetos do semáforo e radar de proximidade - Crédito: Divulgação

No 2º semestre de 2023, foi estabelecida uma parceria entre a Escola Estadual Prof. Sebastião de Oliveira Rocha, através da professora Mirella Okumura e o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC-USP), por intermédio da professora Dra. Roseli Aparecida Francelin Romero para a criação de uma disciplina eletiva a ser ofertada para alunos do Ensino Médio da escola, a Robotech: Arduino e Robótica

A referida escola está inserida no Programa de Ensino Integral, em que “as Eletivas são propostas e elaboradas pelos professores a partir dos projetos de vida dos estudantes, considerando a relevância do tema e a possibilidade de ampliação, diversificação e aprofundamento nos componentes da Base Nacional Comum Curricular.” (São Paulo: SEE, 2012d.)

Em meados de julho, foi feito o contato entre as professoras e as ideias começaram a ser projetadas. O primeiro passo é a criação da ementa e a divulgação para que seja realizado o processo de escolha pelos alunos. Dois bolsistas participaram deste Projeto: Felipe Eduardo Dias Tavares (ICMC-USP), bolsista PRCEU-USP e Marcos Aranon (EESC-USP), bolsista PUB-PRGrad-USP, supervisionados pela Profa. Roseli.

Após a divulgação das propostas para cada segmento (6º e 7º anos do Ensino Fundamental; 8º e 9ª anos do Ensino Fundamental; 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio) nas redes sociais da escola e nos grupos de WhatsApp das turmas, foi realizado um feirão para a apresentação aos alunos. Após esse feirão, os alunos elencam as suas prioridades dentre as disciplinas ofertadas.

Também em conjunto, foi elaborado o plano da disciplina, em que são definidos os objetivos, cronograma das atividades, entre outros.

No decorrer do semestre, fui acompanhada do aluno Marcos Aranon, estudante do curso de Engenharia Mecatrônica (EESC – USP).

Nas primeiras aulas, apresentamos a placa Arduino aos alunos, cuja maioria nunca tinha tido contato. Na escola, tínhamos placas do modelo Arduino Uno. Fizemos também, uma breve apresentação do sensor ultrassônico, dos atuadores (LEDs, buzzer), motor de passo e servo motor disponíveis para que os alunos pudessem pesquisar e elaborar projetos com a utilização desses componentes.

Depois de algumas aulas destinadas à pesquisa, formamos grupos para que os projetos fossem desenvolvidos. “Ao final do semestre, é necessário que cada Eletiva tenha uma culminância, ou seja, um produto final a ser compartilhado com a comunidade escolar.” (São Paulo: SEE, 2012d.)

Cada grupo sugeriu uma ideia de projeto a desenvolver com os materiais que tínhamos disponíveis, entre eles – radar ultrassônico, cancela de estacionamento, semáforo, lâmpada com acendimento automático (sensor de proximidade), disco de Newton.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também